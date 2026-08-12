OM : Gouiri refuse de partir de Marseille

OM : Gouiri refuse de partir de Marseille

OM12 août , 13:00
parQuentin Mallet
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Dans le besoin de vendre le plus possible cet été pour rééquilibrer les comptes, l'Olympique de Marseille ne pourra pas se séparer de tout le monde. Amine Gouiri a fait part à ses dirigeants de son envie de rester sur la Canebière pour la prochaine saison.
La situation est critique à Marseille. Après une fin de saison dernière catastrophique, le club phocéen doit aujourd'hui payer des années d'une gestion financière bien trop gourmande. Grégory Lorenzi, arrivé de Brest où son travail avec peu de moyen était reconnu, doit, en quelque sorte, faire opérer la magie. Sauf que pour l'instant, on ne peut pas dire que ça prenne vraiment.
Mais a-t-il le choix ? A moins de dix jours du coup d'envoi de la saison et la réception de Strasbourg au Vélodrome, l'OM n'a toujours pas recruté. Obligés de vendre, les dirigeants olympiens ont mis tout le monde sur le marché. Sauf que certains n'ont pas l'intention de partir, à l'instar d'Amine Gouiri.

Lire aussi

OM : Paixao reste, McCourt a frappé trop fortOM : Paixao reste, McCourt a frappé trop fort
OM : Lorenzi tente un coup diabolique au BrésilOM : Lorenzi tente un coup diabolique au Brésil

Amine Gouiri veut rester !

En effet, à en croire les informations de La Minute OM sur X, Amine Gouiri a fait part à ses dirigeants de son envie de rester à Marseille cet été. Si de nombreux clubs ont fait part de leur intérêt, l'international algérien a exprimé son souhait de travailler avec Bruno Genesio. Pour rappel, les deux hommes avaient déjà collaboré lors d'une aventure commune à Rennes en 2022-2023, la saison la plus prolifique de la carrière de Gouiri.
« J’ai entendu dire que la porte était ouverte pour tout le monde, mais que ce soit clair ou pas, vous savez, dans une saison, on peut être amené à rester puis à la fin, on part. Et vice-versa. Pour l’instant, je suis là, je suis concentré sur ma préparation et on verra par la suite », avait-il récemment déclaré au micro de RMC au sujet de son avenir. Le voilà fixé.
Articles Recommandés
Monaco Prepare Une Vente Xxl
Monaco

Monaco prépare une vente XXL

Ol Fenerbahce Recrute Lukaku Pour Achever Lyon
OL

OL : Fenerbahçe recrute Lukaku pour achever Lyon

Psg Mika Godts Arrive A Paris Tout Est Boucle
PSG

PSG : Mika Godts arrive à Paris, tout est bouclé

Ol Malick Fofana Vendu 45me Litalie Se Bat
OL

OL : Malick Fofana vendu 45ME, l'Italie se bat

Fil Info

12 août , 14:00
Monaco prépare une vente XXL
12 août , 13:30
OL : Fenerbahçe recrute Lukaku pour achever Lyon
12 août , 12:40
PSG : Mika Godts arrive à Paris, tout est bouclé
12 août , 12:20
OL : Malick Fofana vendu 45ME, l'Italie se bat
12 août , 12:09
Geronimo Rulli quitte l'OM signe officiellement à Manchester City
12 août , 12:00
L'OM aidé par le PSG pour recruter un titulaire
12 août , 11:30
Le PSG menace l'UEFA avant la finale
12 août , 11:10
Strasbourg fait signer une pépite du PSG
12 août , 11:00
OL : 51.000 supporters, Lyon n'en revient pas

Derniers commentaires

OL : Malick Fofana vendu 45ME, l'Italie se bat

Celui qui a la plus belle valeur marchande c'est Fofana et s'il a des touches en Italie il partira.

OL : Fenerbahçe recrute Lukaku pour achever Lyon

Lukaku n'est plus le joueur que l'on connu lorsqu'il jouait à Manchester United et qu'il enfilait but sur but. Mais au vu de sa stature imposante il risque d'occuper et peser de tout son poids sur la défense lyonnaise.

PSG : Mika Godts arrive à Paris, tout est bouclé

Dembelé, Doué, Kvara, Barcola, Gods, Akliouche. 6 joueurs pour 3 places. Même si Barcola s'en va ce qui n'est pas certain encore, il y en a qui vont cirer le banc. Pas sûr que tout ce beau monde reste au PSG à la fin de la saison car il y aura évidemment des frustrés.

OL : Fenerbahçe recrute Lukaku pour achever Lyon

S y il joue autant qu avec la Belgique ça va ☺️

OL : Fenerbahçe recrute Lukaku pour achever Lyon

Des individualités ne font pas une équipe ...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading