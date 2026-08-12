OM : Gouiri refuse de partir de Marseille

Dans le besoin de vendre le plus possible cet été pour rééquilibrer les comptes, l'Olympique de Marseille ne pourra pas se séparer de tout le monde. Amine Gouiri a fait part à ses dirigeants de son envie de rester sur la Canebière pour la prochaine saison.

La situation est critique à Marseille . Après une fin de saison dernière catastrophique, le club phocéen doit aujourd'hui payer des années d'une gestion financière bien trop gourmande. Grégory Lorenzi, arrivé de Brest où son travail avec peu de moyen était reconnu, doit, en quelque sorte, faire opérer la magie. Sauf que pour l'instant, on ne peut pas dire que ça prenne vraiment.

Mais a-t-il le choix ? A moins de dix jours du coup d'envoi de la saison et la réception de Strasbourg au Vélodrome, l'OM n'a toujours pas recruté. Obligés de vendre, les dirigeants olympiens ont mis tout le monde sur le marché. Sauf que certains n'ont pas l'intention de partir, à l'instar d'Amine Gouiri.

Amine Gouiri veut rester !

En effet, à en croire les informations de La Minute OM sur X, Amine Gouiri a fait part à ses dirigeants de son envie de rester à Marseille cet été. Si de nombreux clubs ont fait part de leur intérêt, l'international algérien a exprimé son souhait de travailler avec Bruno Genesio. Pour rappel, les deux hommes avaient déjà collaboré lors d'une aventure commune à Rennes en 2022-2023, la saison la plus prolifique de la carrière de Gouiri.

« J’ai entendu dire que la porte était ouverte pour tout le monde, mais que ce soit clair ou pas, vous savez, dans une saison, on peut être amené à rester puis à la fin, on part. Et vice-versa. Pour l’instant, je suis là, je suis concentré sur ma préparation et on verra par la suite », avait-il récemment déclaré au micro de RMC au sujet de son avenir. Le voilà fixé.