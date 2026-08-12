Monaco prépare une vente XXL

Son mercato contrôlé par la DNCG, l'AS Monaco est dans l'obligation de vendre pour rester dans les clous. Heureusement, l'effectif comprend des joueurs à grosse valeur marchande, comme Lamine Camara, alors que deux cadors anglais se préparent à formuler une offre.

L' AS Monaco traverse un été particulièrement mouvementé. Après sa dernière audience devant la DNCG, le club de la Principauté s'est vu infligé un encadrement de sa masse salariale. Le gendarme financier du football français est donc strict : les Monégasques ne peuvent pas faire de folies lors de ce mercato estival sans vendre au préalable.

Pour l'heure, ils avancent dans le bon sens puisqu'ils ont déjà vendu pour 104 millions d'euros grâce aux ventes d'Akliouche, Bamba, Caio Henrique et Ouattara. Et ces derniers pourraient bientôt être rejoints par Lamine Camara, l'autre grande valeur marchande de l'effectif. Ce, pour un montant qui dépasserait celui du premier cité, parti au PSG contre 50 millions d'euros.

Lamine Camara visé par l'Angleterre

A en croire les révélations de TEAMtalk, Lamine Camara fait rêver plusieurs clubs importants de Premier League . En effet, le média britannique indique que Chelsea et Manchester United envisagent tous deux de formuler une offre à l'AS Monaco pour le milieu de terrain sénégalais de 24 ans. En pleine progression depuis son arrivée en provenance du FC Metz, Camara voit logiquement les portes du championnat le plus prestigieux au monde s'ouvrir devant lui. Mais une telle opération ne se fera visiblement pas à n'importe quel prix.

Nos confrères anglais expliquent en effet que l'AS Monaco a déjà recalé Crystal Palace, qui avait envoyé une offre de 50 millions d'euros pour Lamine Camara, ce qui aurait fait de lui le joueur le plus onéreux de l'histoire du club londonien. Blues et Red Devils sont donc prévenus, pour s'adjuger ses services, il faudra mettre la main à la poche et se montrer très convaincants.