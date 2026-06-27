L'ASSE dévoile un programme musclé

Rien que hier pour le match France Norvège, 3 gones (OL) en même temps sur le terrain , c'est y pas beau ça ?
Mais oui Incroyable Mdrblablabla
Oui c’est ça tout va bien à Mmrseille
Non merci... mais alors vraiment pas !!!!
Pourtant son salaire au PSG est plus petit que celui de Tolisso, ou Niakhaté, ou Mangala...
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📆 FC Biel-Bienne 🇨🇭, Servette Genève 🇨🇭, Lausanne-Sport 🇨🇭, Venise 🇮🇹, ... 🆚 Quatre des adversaires de la prepa' estivale sont connues. Mais d'abord, rendez-vous mercredi prochain pour la reprise de l'entraînement ! Le programme 👇