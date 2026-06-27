L'ASSE dévoile un programme musclé

L'ASSE dévoile un programme musclé

ASSE27 juin , 17:30
parClaude Dautel
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Désormais sous les ordres de Ian Cathro, l'AS Saint-Étienne a dévoilé ce samedi son programme estival avant la reprise du championnat de Ligue 2 le 8 août prochain à Sochaux.
La rentrée des classes aura lieu mercredi prochain à l'Etrat pour les joueurs de l'ASSE. À cette occasion, ces derniers vont découvrir leur nouvel entraîneur, Ian Cathro, et son staff, augmenté ce samedi de trois éléments. A quelques jours de la reprise, l'AS Saint-Etienne a dévoilé la totalité du programme de préparation des Verts, et notamment les différents adversaires qui seront sur la route des joueurs stéphanois durant cette phase.

Les dates de la reprise 2026/2027 pour l'ASSE

1er juillet : Reprise des entraînements du groupe professionnel
11 juillet : 1er match de préparation / ASSE - FC Biel-Bienne (Suisse), à l'Envol Stadium (18h)⁠18 juillet : 2e match de préparation / Servette Geneve (Suisse) - ASSE, à Geneve (huis clos, 18h)
22 juillet : 3e match de préparation / Adversaire à confirmer
24 juillet : Départ en stage à Divonne-les-Bains
25 juillet : 4e match de préparation / Adversaire à confirmer
29 juillet : 5e match de préparation / ASSE - FC Lausanne Sport (Suisse), lieu à confirmer.
1er août : 6e match de préparation / ASSE - Venise (Italie), à Thonon (18h)
8 août : 1ère journée de Ligue 2 BKT / Sochaux - ASSE, au stade Auguste-Bonal (20h45)
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