OM : Le troisième plus gros salaire file vers l'Espagne

L'Olympique de Marseille continue son dégraissage. Après Geronimo Rulli, qui a signé à Manchester City, c'est Nayef Aguerd qui s'apprête à signer avec la Real Sociedad.

McCourt dit stop aux gros salaires

Après le refus de Pierre-Emile Hojbjerg de signer à Newcastle, et de soulager de 6 millions d'euros par an la masse salariale de l'OM, Frank McCourt a exigé et obtenu que le club continue à se séparer des joueurs les mieux payés. Et cela tombe bien, Nayef Aguerd est le troisième dans ce classement derrière Hojbjerg et Kondogbia. Reste désormais jusqu'à quel moment Grégory Lorenzi et Stéphane Richard vont tailler dans l'effectif de Bruno Genesio avant de faire signer les premiers renforts. Car même si le match amical contre Bilbao a permis de voir de belles choses , il y a loin entre un match de préparation et une longue saison avec de la Ligue 1 et l'Europa League au programme.

D'autant que d'autres joueurs devraient partir, Geoffrey Kondogbia et Quinten Timber étant désormais les prochains sur la liste des départs, même si on le sait, tout le monde est à vendre du côté de l'Olympique de Marseille. Décidément, les années Pablo Longoria sont de plus en plus loin.