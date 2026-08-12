Nayef Aguerd et l'OM, attention danger
Nayef Aguerd

OM : Le troisième plus gros salaire file vers l'Espagne

OM12 août , 14:30
parClaude Dautel
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L'Olympique de Marseille continue son dégraissage. Après Geronimo Rulli, qui a signé à Manchester City, c'est Nayef Aguerd qui s'apprête à signer avec la Real Sociedad.
Le grand ménage continue dans le vestiaire de l'OM. Mardi, on apprenait la vente de Facundo Medina à Leverkusen, et ce mercredi c'est Geronimo Rulli qui a rangé son casier à la Commanderie et a signé un contrat de deux ans avec Manchester City. Mais ce n'est pas fini, car dans les prochaines heures, Nayef Aguerd va passer sa visite médicale dans les installations de la Real Sociedad. Selon Foot Mercato, l'international marocain est attendu en Espagne où il arrivera pour un prêt avec option d’achat. Les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont déjà trouvé un accord avec le club basque, qui prendra en charge une grande partie du salaire de Nayef Aguerd. Car il s'agit là du nœud du problème concernant le défenseur de 30 ans, lequel touche actuellement 4,8 millions d'euros par an à l'OM.

McCourt dit stop aux gros salaires

Après le refus de Pierre-Emile Hojbjerg de signer à Newcastle, et de soulager de 6 millions d'euros par an la masse salariale de l'OM, Frank McCourt a exigé et obtenu que le club continue à se séparer des joueurs les mieux payés. Et cela tombe bien, Nayef Aguerd est le troisième dans ce classement derrière Hojbjerg et Kondogbia. Reste désormais jusqu'à quel moment Grégory Lorenzi et Stéphane Richard vont tailler dans l'effectif de Bruno Genesio avant de faire signer les premiers renforts. Car même si le match amical contre Bilbao a permis de voir de belles choses, il y a loin entre un match de préparation et une longue saison avec de la Ligue 1 et l'Europa League au programme.
D'autant que d'autres joueurs devraient partir, Geoffrey Kondogbia et Quinten Timber étant désormais les prochains sur la liste des départs, même si on le sait, tout le monde est à vendre du côté de l'Olympique de Marseille. Décidément, les années Pablo Longoria sont de plus en plus loin.

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…Franchement ce match bof on l a deja gagné…. Ah bon ?? 😳🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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Timber vaut 25 millions. la proposition de Porto est minable. Faire une proposition 10 millions en dessous du prix référence c'est lamentable. Höjberg partira mais certainement pas Timber. Faut savoir arrêter mister Mc Court.

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Franchement ce match bof on l a deja gagné cette compétition donc ...je suis peux etre devenu exigeant... mais maintenant compte que le championnat et la c1 pour moi . Apres Hâte de voir akliouche sous nos couleur !!! .

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La saignée va falloir qu'elle s'arrête à un moment aussi. Hojberg ou Timber, un des 2 doit partir OK. Mais pas les 2 non plus. Y'a des matchs à jouer il paraît...

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