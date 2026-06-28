ASSE : La montée en Ligue 1 déjà compromise

L'AS Saint-Etienne a laissé passer sa chance de remonter en Ligue 1, et va peut-être le regretter très longtemps à en croire son ancien entraineur.

Le double échec de la saison dernière va être difficile à digérer pour l’AS Saint-Etienne . Les Verts ont non seulement failli dans la course aux deux premières places en craquant en fin de saison dans le duel avec Le Mans et Troyes. Mais en plus, ils se sont écroulés en barrage à Nice, s’inclinant lourdement pour rester en Ligue 2 . Cela alors qu’ils avaient le statut de grand favori en raison de leur descente de Ligue 1 et de leur volonté de remonter immédiatement avec un mercato ambitieux.

Terrible bataille pour la montée en Ligue 1

Cela n’a pas fonctionné et il n’est pas dit que l’ASSE arrive à ses fins dans la saison qui va bientôt débuter également. Ancien entraineur des Verts quand ils étaient encore en Ligue 1, Olivier Dall’Oglio a fait savoir que la concurrence sera bien plus accrue en 2026-2027, et que cela allait grandement compliquer la mission de la formation du Forez.

« Un favori ? C’est difficile à dire mais c’est vrai que Nantes veut remonter de suite et je pense qu’ils mettront les moyens. Metz a aussi l’objectif de remonter de suite, les jeunes joueurs qui ont eu l’expérience de la Ligue 1 seront plus aguerris, s’ils s’adaptent bien, ce sera un gros candidat. Reims, Nantes, Metz restent aujourd’hui les trois favoris. Après il y a toujours une surprise qui arrive, comme Le Mans. Il peut y avoir une surprise, on a vu que Rodez ça reste quand même très solide et qu’ils arrivent à faire des miracles chaque année, bravo à eux, c’est très bien. On va dire que Saint-Étienne cette année est un peu moins le PSG de la Ligue 2, il y aura plusieurs PSG », a livré l’ancien technicien de l’ASSE dans un entretien à Carton Rouge TV.

Une concurrence d’un niveau supérieur aux yeux de Dall’Oglio. Et il est vrai qu’avec Metz, Nantes, Montpellier, Reims et Saint-Etienne, tout le monde ne pourra pas parvenir à ses fins la saison prochaine en Ligue 2.