OM : Hojbjerg à Milan, le miracte est en marche

Deux jours après avoir refusé l'offre de Newcastle, alors qu'il l'avait acceptée dans un premier temps, Pierre-Emile Hojbjerg pourrait tout de même quitter l'OM. Ses agents ont renoué le contact avec les dirigeants de l'AC Milan.

De l'OM à l'AC Milan, Hojbjerg imite Rabiot

Plusieurs médias italiens révèlent que les agents du joueur danois de l'Olympique de Marseille ont repris le chemin des négociations avec les dirigeants de l'AC Milan, quelques semaines après qu'une première rumeur a déjà envoyé Hojbjerg chez les Rossoneri. Du côté du club de Serie A, on est prêt à recruter le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, qui pourrait retrouver son ancien coéquipier à l'OM, Adrien Rabiot. Selon le journaliste italien Antonio Vitiello, Pierre-Emile Hojbjerg, probablement échaudé par la réaction de Frank McCourt, a déjà donné son accord à un transfert à l'AC Milan. Mais il reste tout de même à négocier le prix de l'opération, sachant que le Danois a encore un an de contrat avec le club phocéen.

Pour le recruter, Newcastle avait obtenu le feu vert de Stéphane Richart et Grégory Lorenzi moyennant une opération à 15 millions d'euros. Mais sachant cela, et surtout ayant clairement compris que l'OM ne voulait plus de Pierre-Emile Hojbjerg, l'AC Milan fera probablement une offre inférieure aux dirigeants marseillais.