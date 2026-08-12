Pierre EMILE-HOJBJERG
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OM : Hojbjerg à Milan, le miracte est en marche

OM12 août , 16:30
parClaude Dautel
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Deux jours après avoir refusé l'offre de Newcastle, alors qu'il l'avait acceptée dans un premier temps, Pierre-Emile Hojbjerg pourrait tout de même quitter l'OM. Ses agents ont renoué le contact avec les dirigeants de l'AC Milan.
Salaire numéro 1 de l'Olympique de Marseille, avec 500.000 euros par mois, Pierre-Emile Hojbjerg a provoqué la première colère de l'été du côté de Marseille. Il est vrai qu'en acceptant dans un premier temps l'offre des Magpies, puis en la refusant, l'international danois a poussé le curseur très loin dans la provocation au moment où Frank McCourt exige des économies. L'homme d'affaires américain a donc vivement réagi à cette volte-face de l'ancien joueur de Tottenham dont le départ était une de ses priorités. Cependant, si le milieu de terrain de 31 ans a refusé de signer à Newcastle, c'est que probablement il avait une autre idée en tête. Et ce mercredi, cette idée se dévoile et elle est basée à Milan.

De l'OM à l'AC Milan, Hojbjerg imite Rabiot

Plusieurs médias italiens révèlent que les agents du joueur danois de l'Olympique de Marseille ont repris le chemin des négociations avec les dirigeants de l'AC Milan, quelques semaines après qu'une première rumeur a déjà envoyé Hojbjerg chez les Rossoneri. Du côté du club de Serie A, on est prêt à recruter le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, qui pourrait retrouver son ancien coéquipier à l'OM, Adrien Rabiot. Selon le journaliste italien Antonio Vitiello, Pierre-Emile Hojbjerg, probablement échaudé par la réaction de Frank McCourt, a déjà donné son accord à un transfert à l'AC Milan. Mais il reste tout de même à négocier le prix de l'opération, sachant que le Danois a encore un an de contrat avec le club phocéen.

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Pour le recruter, Newcastle avait obtenu le feu vert de Stéphane Richart et Grégory Lorenzi moyennant une opération à 15 millions d'euros. Mais sachant cela, et surtout ayant clairement compris que l'OM ne voulait plus de Pierre-Emile Hojbjerg, l'AC Milan fera probablement une offre inférieure aux dirigeants marseillais.
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…Franchement ce match bof on l a deja gagné…. Ah bon ?? 😳🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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Timber vaut 25 millions. la proposition de Porto est minable. Faire une proposition 10 millions en dessous du prix référence c'est lamentable. Höjberg partira mais certainement pas Timber. Faut savoir arrêter mister Mc Court.

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Franchement ce match bof on l a deja gagné cette compétition donc ...je suis peux etre devenu exigeant... mais maintenant compte que le championnat et la c1 pour moi . Apres Hâte de voir akliouche sous nos couleur !!! .

L’OM perd encore 15 ME, McCourt va disjoncter

La saignée va falloir qu'elle s'arrête à un moment aussi. Hojberg ou Timber, un des 2 doit partir OK. Mais pas les 2 non plus. Y'a des matchs à jouer il paraît...

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