TV : PSG - Aston Villa, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

TV : PSG - Aston Villa, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

PSG11 août , 11:20
parHadrien Rivayrand
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Le PSG va commencer fort sa saison avec la Supercoupe d'Europe face à Aston Villa. Un premier titre sera déjà à aller chercher face à des Villans qui semblent mieux préparés sur le papier.

Quelle heure pour PSG - Aston Villa ?

Le Paris Saint-Germain de Luis Enrique est désormais au complet. Le groupe parisien va démarrer sa saison avec un titre à aller chercher face à Aston Villa, ce mercredi 12 août au soir. La rencontre se disputera au Stadion Salzburg, en Autriche, à partir de 21 heures.

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Sur quelle chaîne suivre PSG - Aston Villa ?

Le Paris Saint-Germain peut une nouvelle fois écrire son histoire européenne face à une équipe anglaise. Luis Enrique et ses hommes seront évidemment très suivis par les fans et observateurs du football français. Cette rencontre entre le PSG et Aston Villa sera diffusée sur Canal+.

Les compos probables de PSG - Aston Villa

Le Paris Saint-Germain a récemment repris le chemin de l'entraînement. Le groupe était alors loin d'être au complet en raison de la Coupe du monde. Luis Enrique dispose désormais de tout son groupe depuis lundi, mais devra gérer un véritable casse-tête en raison de l'état de forme disparate de ses joueurs. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola ou encore Maghnes Akliouche ne devraient notamment pas débuter la rencontre.
La composition probable du PSG : Safonov - Zabarnyi, Marquinhos (c), Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Beraldo - Mbaye, Mayulu, Kvaratskhelia.

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Aston Villa, de son côté, semble mieux préparé et armé pour faire bonne figure dans cette rencontre. La formation de Birmingham reste tout de même sur une défaite 2-1 face au Bayern Munich en match de préparation et devra hausser son niveau de jeu pour espérer décrocher le titre en Supercoupe d'Europe face à un PSG qui sait parfaitement gérer les rencontres à enjeu.
La composition probable d'Aston Villa : Bizot - Cash, Torres, Mings, Maatsen - Kamara, Gomes - Hemmings, Buendia, Garnacho - Guessand.
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C’est là où j’ai du mal, sur le palmarès collectif il a tout gagné, mais intrinsèquement sa saison n’a pas crevé l’écran au contraire de Vitinha.

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