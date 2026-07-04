L'ASSE fait un choix stupéfiant avec Larsonneur

Gardien de but titulaire de l'ASSE la saison passée, Gautier Larsonneur sait que le club stéphanois s'apprête à faire signer Mamour Ndiaye. Mais le portier de 29 ans a obtenu des certitudes de la part de ses dirigeants.

Le Progrès. En effet, informé rapidement de la signature imminente de Mamour Ndiaye, Gautier Larsonneur aurait également appris qu'il n'y aurait aucune révolution dans la hiérarchie des gardiens de but chez les Verts. En effet, Ndiaye n'arriverait pas pour déloger immédiatement Larsonneur, ce dernier ayant eu des garanties qu'il serait toujours le numéro 1 au début de la prochaine saison de Depuis quelques jours, les responsables de l'AS Saint-Étienne négocient avec le club norvégien de Sarpsborg afin de recruter Mamour Ndiaye , le jeune portier sénégalais de 20 ans. Pour Gautier Larsonneur, la venue d'un concurrent aussi jeune pourrait être le signal d'une prochaine mise sur la touche, ou d'un départ lors du mercato, mais c'est tout l'opposé qui se prépare si l'on en croit. En effet, informé rapidement de la signature imminente de Mamour Ndiaye, Gautier Larsonneur aurait également appris qu'il n'y aurait aucune révolution dans la hiérarchie des gardiens de but chez les Verts. En effet, Ndiaye n'arriverait pas pour déloger immédiatement Larsonneur, ce dernier ayant eu des garanties qu'il serait toujours le numéro 1 au début de la prochaine saison de Ligue 2

Larsonneur reste numéro 1 à l'ASSE

Même s'il y aura de la concurrence au sein des portiers stéphanois, Mamour Ndiaye n'étant pas recruté pour se contenter de cirer le banc de l'ASSE, c'est bien Gautier Larsonneur qui sera aligné au jour de la première journée de Championnat. Pourtant, ce dernier avait clairement eu un coup de moins bien durant la saison, au point que sur les réseaux sociaux les supporters de l'AS Saint-Etienne avaient clairement demandé à ce que Larsonneur soit rapidement mis en concurrence, sans obtenir gain de cause.

Alors, lorsque la nouvelle de l'arrivée imminente de Mamour Ndiaye a circulé dans le Forez, tout le monde a pensé que c'était la fin d'une époque pour Larsonneur et l'ASSE. Mais, à ce stade du mercato, et avant le début de saison, le natif de Saint-Renan n'a pas l'intention de bouger et il a surtout le désir de confirmer qu'il est là pour être le numéro 1, peu importe la concurrence. Il sera toujours temps pour Ian Cathro de faire des choix une fois la saison lancée.