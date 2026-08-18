Le PSG trouve un accord inattendu avec Barcola

Le PSG a prévenu Bradley Barcola, qui a accepté cette décision, qu'il ne jouerait pas tant que son avenir ne serait pas fixé. L'ancien lyonnais va rester en tribunes contre Rennes et Lille si un deal avec Liverpool n'est pas trouvé.

Deux matchs, un seul trophée pour le PSG , qui fait d’habitude carton plein quand un titre est au bout avec Luis Enrique. Mais le point commun des rencontres face à Aston Villa et Lens reste l’absence remarquée de Bradley Barcola. De retour à l’entrainement, l’ailier parisien n’a pas été mis sur la feuille de match et a regardé la rencontre des tribunes. Des signaux qui indiquent un départ imminent selon la presse anglaise.

Barcola n'est pas prêt à jouer

Le PSG, qui sait que cette confirmation le forcerait à baisser ses prix, ne l’entend pas forcément de cette oreille. Pour Paris, l’idée est de préserver un joueur qui n’a pas forcément toute sa tête à son club actuel, et éviter une blessure notamment. « C'est notre fils et on souhaite le protéger. Il y a des études qui montrent que lorsqu'un joueur est perturbé mentalement, le risque de blessure est plus élevé. C'est une décision du coach, mais c'est aussi parce que Bradley n'est pas à 100 % disponible », a fait savoir un membre du PSG à L’Equipe.

Dans ces conditions, tant que le mercato ne sera pas terminé, le double champion d’Europe ne sollicitera pas Bradley Barcola, notamment le week-end prochain contre Rennes. Deux possibilités donc désormais. Qu’un transfert se dessine et le joueur, déjà d’accord avec Liverpool, rejoindra les rives de la Mersey. Que le PSG et Liverpool ne parviennent pas à se mettre d’accord, et que le joueur reste donc au moins une année à Paris. Il ne compte pas prolonger son contrat, et encaissera certainement difficilement le coup, mais il sera rapidement de nouveau disponible pour Luis Enrique s’il devait rester une saison de plus dans la capitale. Mais avec la concurrence qui arrive, et les joueurs qui viennent de signer, l’envie de Barcola d’aller voir ailleurs n’est que grandissante, même s’il est totalement d’accord avec le PSG pour ne pas faire de vagues pour les deux prochaines semaines.

Pour les rencontres à venir contre Rennes et face à Lille, les supporters du PSG ne verront probablement pas une dernière fois Bradley Barcola, qui n’a pour le moment pas une seule minute dans les jambes depuis la coupe du monde.