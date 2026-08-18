Surprise, Harry Kane négocie avec Al-Hilal

Surprise, Harry Kane négocie avec Al-Hilal

Mercato18 août , 13:00
parGuillaume Conte
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Le dossier Harry Kane s'agite, avec la tentative d'Al-Hilal de le faire signer dès cet été pour remplacer Karim Benzema.
Avant-centre vedette du Bayern Munich et de l’équipe d’Angleterre, Harry Kane est même un candidat, plutôt lointain pour le moment, pour le Ballon d’Or 2026 selon certaines indiscrétions. Mais pour l’heure, c’est son avenir qui est en jeu. A l’heure où sa prolongation de contrat était annoncée en négociations après la Coupe du monde, l’attaquant anglais discute avec Al-Hilal.
Selon les informations de Team Talk, ses représentants ont ouvert les négociations avec la formation de Riyad, parmi les plus riches de la planète. Toutes les possibilités restent ouvertes concernant l’ancien attaquant de Tottenham. A un an de la fin de son contrat, il pourrait faire l’objet d’un très beau transfert et rapporter gros au Bayern Munich. Mais le club allemand était plutôt dans l’optique de le conserver, malgré les intérêts du FC Barcelone et de Tottenham.

Kane prêt à virer Benzema d'Al-Hilal

Les formations saoudiennes ont toutefois la capacité financière de frapper très fort et Team Talk révèle que Al-Hilal prépare l’un des offres les plus ambitieuses jamais faites pour un joueur de Saudi Pro League. Le frère et représentant d’Harry Kane a discuté avec Simon Francis, le directeur du football d’Al-Hilal, le week-end dernier.
Pour faire de la place à l’Anglais, le club saoudien est prêt à se séparer de deux joueurs majeurs : Karim Benzema et Darwin Nunez. Et dans le même temps, à recruter des ailiers de premier choix, comme Savinho et Pedro Neto, pour alimenter Harry Kane.
Au sein du club allemand, on reste confiant sur la prolongation de contrat du capitaine des Three Lions, surtout que cette approche révélée d’Al-Hilal pourrait aussi être un petit jeu afin de faire monter les enchères pour son futur contrat en Bavière. Mais avec une seule année de contrat restante et une capacité à empiler les buts, Harry Kane est en position de force et entend bien étudier toutes les options.
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