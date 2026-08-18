OM : McCourt vend Gouiri pour 25 ME

Amine Gouiri, adoré par Bruno Genesio, provoque de nombreux intérêts. Sous la pression de Frank McCourt, l'OM va le vendre au premier club qui mettra 25 ME.

Incapable de refuser la moindre offre cet été, l’Olympique de Marseille va en recevoir plusieurs pour le même joueur. Autant dire que, malgré la volonté de Bruno Genesio de conserver Amine Gouiri, l’Algérien est sur le départ pour la fin du mois d’août. Le nouvel entraineur marseillais commence à voir les attaquants se raréfier dans son effectif, mais ce n’est pas un problème pour Frank McCourt, qui veut des départs, et des grosses rentrées d’argent. Le Fennec peut remplir ces cases.

Une réunion s’est tenue la semaine dernière entre les représentants de l’ancien rennais et sa direction, pour lui indiquer que sportivement, l’idée était de le garder pour en faire un leader d’attaque. Mais aussi que la réalité serait différente en cas de belle offre et que son départ serait accepté. Cela tombe bien, les agents de l’Algérien discutent déjà avec plusieurs clubs et la liste ne cesse de s’allonger, maintenant que tout le monde sait que l’OM est vendeur. Côme en Italie, l’Atlético de Madrid et Villarreal en Espagne, le FC Séville dans une moindre mesure, et même un club anglais qui serait Everton sont en discussions avec Gouiri.

Une offre à 25 ME, et l’ancien lyonnais et rennais sera à l’aéroport de Marignane. Les choses ont au moins le mérite d’être claires et vu que Nayef Aguerd et Pierre-Emile Hojbjerg, les gros salaires du club, n’ont pas trouvé preneur pour le moment, l’OM version économie n’aura aucun problème pour envoyer Gouiri vers une destination européenne de son choix.

De quoi désemparer encore un peu plus Bruno Genesio, qui doit se demander s’il va lui rester des joueurs à la reprise. Surtout que, si cela ne reste qu’une rumeur, il est désormais régulièrement question de limiter les recrues cet été, avec notamment un gardien seulement pour compléter l’équipe. Le nouvel entraineur de l’OM, qui savait que la situation était compliquée en Provence, ne devait pas s’attendre à ce que ce soit aussi difficile et doit désormais trembler pendant 15 jours en attendant de voir de quoi sera fait son effectif cette saison.