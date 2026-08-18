L1 : Tarifs, programmation, nouveautés, Ligue1+ dévoile tout

Vendredi soir, la Ligue 1 reprendra ses droits, avec Ligue 1+ comme diffuseur du championnat. On connaît désormais les tarifs pour suivre l’élite du football français.

Le PSG remettra officiellement son titre en jeu en Ligue 1 à partir de ce vendredi. L’OM ouvrira de son côté le bal au Stade Vélodrome face au RC Strasbourg. Cette saison encore, le championnat de France de première division sera disponible sur Ligue 1+. La plateforme jouera gros pour continuer à séduire les fans et les observateurs du football français. On connaît d'ailleurs tous les tarifs proposés pour suivre les rencontres du championnat.

Une stratégie bien ficelée

Si beIN Sports avait l’opportunité de diffuser un match la saison passée, Ligue 1+ possède désormais l’intégralité des droits de la Ligue 1 à partir de cette saison. La plateforme a notamment dû repenser sa programmation. On aura donc, lors de cet exercice, un match le vendredi soir à 20h45, un match à 17h15 le samedi, avant quatre rencontres en multiplex à 20h45. Les trois créneaux du dimanche, avec un match à 15 heures, un autre à 17h15 et un dernier à 20h45, restent quant à eux inchangés. Pour rappel, aucune journée ne sera programmée en milieu de semaine cette saison.

Parmi les nouveautés, on peut notamment citer la sonorisation des arbitres lors de tous les matchs. Certaines décisions seront expliquées après un visionnage du VAR. Concernant les prix, et c’est sans doute ce qui intéresse le plus les supporters, plusieurs formules seront proposées.

Il y aura :

Le Pass Ligue 1 : 19,99 euros par mois avec un engagement de 12 mois, avec la possibilité de regarder les matchs sur deux écrans. Une offre promotionnelle à 14,99 euros par mois pendant trois mois, puis 19,99 euros par mois pour deux connexions, sera disponible jusqu’au 6 septembre.

Le Pass mensuel : 24,99 euros par mois, sans engagement, avec deux écrans.

Le Pass mobile : 19,99 euros par mois, sans engagement, avec un écran.

Le Pass -26 ans : 11,99 euros par mois, sans engagement, avec un écran.

Le Pass direct un an : 199 euros avec un engagement de 12 mois, avec deux écrans.

À noter que les fidèles abonnés de l’exercice précédent bénéficieront de leur côté d’un tarif préférentiel à 16,99 euros par mois.

Dans le meilleur des scénarios, cette nouvelle stratégie doit permettre à Ligue 1+ de conquérir 200 000 abonnés supplémentaires cette saison, avec en ligne de mire l’objectif de 1,3 million de souscriptions.