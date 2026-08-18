ASSE : Il se met les fans à dos, la guerre est déclarée

L’AS Saint-Étienne a parfaitement démarré sa saison en Ligue 2. Mais rien n’est jamais vraiment serein chez les Verts, dans la victoire comme dans la défaite...

L’ ASSE est bien déterminée à retrouver la Ligue 1 à l’issue de la saison. Des moyens ont été investis cet été sur le marché des transferts afin de donner à Ian Cathro le meilleur effectif possible. Les Verts ont enchaîné deux succès consécutifs en championnat face à Sochaux puis Clermont. Mais rien n’est jamais vraiment tranquille dans un club comme l’AS Saint-Étienne. Les pensionnaires de Geoffroy-Guichard vont notamment devoir gérer une petite polémique concernant Gautier Larsonneur, qui ne fait plus du tout l’unanimité à l’ASSE depuis quelque temps...

Larsonneur, ça ne passe plus du tout

À la suite du succès face à Clermont le week-end dernier en Ligue 2, le gardien de but stéphanois a été vu en train de repousser une caméra de manière véhémente, alors que ses coéquipiers célébraient leur victoire. Cette séquence n’a pas fait que des heureux à l’ASSE, alors que Larsonneur est critiqué depuis déjà un certain temps. Son niveau de jeu et son comportement sont notamment remis en question. But Football Club relaye d'ailleurs ces dernières heures le commentaire d’un supporter stéphanois, qui en dit long :

« La fracture est chaque jour un peu plus grande entre les supporters et celui qui a été le capitaine de l’ASSE fut un temps… Et le club met des œillères et fait l’autruche depuis un an. Personne n’évoque le sujet, que ce soit pour le défendre ou mettre les choses à plat. Rien. »

Reste à savoir comment cette situation évoluera. Le contexte positif autour du club permet pour le moment de calmer les tensions. Mais si la machine venait à s’enrayer, tout pourrait rapidement finir par exploser entre Larsonneur et les supporters de l’AS Saint-Étienne.