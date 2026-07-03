ASSE : La carte bleue chauffe, les recrues s'enchainent

un coup de HAARP et c'est régler, bordel qu'ils font chier!
Ma recrue numéro 1 !!!!
Bizarre... Tu collectionne tout les vices décidément
Et après les merdias racontent sur l'OL n'a pas de moyen... MDR
" Entre fierté, attachement au club et ambition, Mohamed Ouédraogo se confie sur cette nouvelle étape de sa carrière sous les couleurs lyonnaises " Interview : https://www.facebook.com/reel/1022103733738530
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