Le président de l'AS Saint-Etienne doit préparer l'avenir
Ivan Gazidis, le patron de l'ASSE

ASSE : La carte bleue chauffe, les recrues s'enchainent

ASSE03 juil. , 21:00
parGuillaume Conte
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L'AS Saint-Etienne est lancée dans ce mercato, et cela démontre la détermination des patrons du club du Forez à remonter en Ligue 1. Les gros chèques commencent à tomber.
C’est parti pour le mercato de l’ASSE. Les Verts ont fait signer un défenseur central algérien en provenance de Guingamp en la personne de Sahaib Naïr, qui a déjà été présenté par Saint-Etienne cette semaine. Et ils ont officialisé ce vendredi la signature de Jakob Breum, qui était sous contrat avec les Go Ahead Eagles, dans le championnat néerlandais. Ce milieu axial arrive dans le cadre d’un transfert de 5 ME, ce qui est colossal pour la Ligue 2, avec un engagement sur au moins quatre saisons. Et ce n'est pad fini.

5 ME pour acheter Ndiaye ?

De son côté, le média norvégien TV 2 Sporten confirme que le gardien sénégalais Mamour Ndiaye est tout proche de rejoindre le Forez. Cette arrivée était dans les tuyaux depuis quelques jours, mais désormais, un accord a été trouvé. La preuve, le gardien de Sarpsborg ne devrait pas être aligné ce vendredi en match amical, afin de le préserver et d’éviter toute blessure alors que son transfert est jugé comme imminent. Le média norvégien ne donne pas le montant précis compris dans l'accord, mais estime qu'il serait d'au moins 5 ME.
Une nouvelle arrivée pour faire gonfler l’effectif des Verts à l’heure de la reprise, et confirmer que l’ASSE donne à Ian Cathro les moyens de ses ambitions. La saison dernière, ce mercato ambitieux n’avait pas forcément porté ses fruits, mais les propriétaires de Saint-Etienne avaient prévenu qu’ils comptait bien frapper fort pour remonter en Ligue 1 sans trop attendre.
En ce qui concerne les dépenses au mercato, c’est bien parti pour l’ASSE qui sait que la concurrence sera accrue cette saison avec la présence de clubs comme Reims, Montpellier, Nantes, Metz ou encore le Red Star.
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