L'OL a trop tardé, cette future recrue signe ailleurs
Cristian Casseres

L'OL a trop tardé, cette future recrue signe ailleurs

OL18 août , 12:40
parHadrien Rivayrand
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L’OL est encore à la recherche de joueurs capables d’apporter une belle plus-value à l’effectif de Paulo Fonseca. Le profil de Cristian Cásseres plaît beaucoup, même si le Vénézuélien pourrait finalement filer ailleurs.
L’Olympique Lyonnais ne manque pas de travail en ce mois d’août. Les Gones espèrent se qualifier pour la phase finale de la Ligue des champions, ce qui passera par une victoire sur l’ensemble des deux confrontations face à Fenerbahce. Beaucoup de choses dépendront d’une qualification ou non en C1, notamment concernant la fin du mercato. L’OL a encore plusieurs pistes en tête pour renforcer son effectif. Cristian Cásseres en fait partie, lui qui est sur le départ de Toulouse. Mais il faudra désormais faire très vite, sous peine de se faire devancer par d’autres clubs en Europe.

Cristian Cásseres, l'OL trop lent au mercato ? 

Selon les informations du journaliste Nikos Kotsis, l’Olympiakos pourrait en effet rafler la mise dans le dossier Cásseres. Le club du Pirée a récemment envoyé une offre de près de 10 millions d’euros, bonus compris, à Toulouse pour Cristian Cásseres Jr. Une proposition qui n’est plus très loin de faire mouche auprès du club de Ligue 1. À noter que le milieu de terrain est, de son côté, totalement d’accord pour rejoindre la Grèce et vivre cette nouvelle aventure. L’Olympique Lyonnais a donc certainement trop tardé à passer à l’action, à moins qu’une offre de dernière minute ne vienne changer la donne dans ce dossier.

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En fonction du résultat du barrage de la Ligue des champions face à Fenerbahce, la fin du mercato estival sera ajustée par les Gones de Paulo Fonseca. En cas de qualification pour la reine des compétitions européennes, des investissements intéressants sont même annoncés dans le Rhône. Affaire à suivre donc pour un club qui joue gros en cette seconde partie du mois d'août.
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