Coup de coeur en Norvège, l’ASSE a trouvé son prochain gardien

Echaudée par les prestations aléatoires de Gautier Larsonneur, la direction de l’AS Saint-Etienne souhaite mettre son gardien en concurrence. Les Verts ciblent Mamour Ndiaye, le portier du club norvégien de Sarpsborg.

Tout proche d’atteindre son objectif, à savoir la montée en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne a finalement raté le coche lors du barrage face à l’OGC Nice. Une issue frustrante pour le club stéphanois, qui va repartir pour une saison en Ligue 2 en 2026-2027. Mais avec quel gardien pour défendre ses buts ? A ce jour, Gautier Larsonneur reste dans l’esprit des dirigeants le numéro un . Le board de l’ASSE a néanmoins été échaudé par les performances très irrégulières de Gautier Larsonneur tout au long de la saison.

« affiche une marge de progression indéniable qui commence logiquement à attirer les regards sur le marché des transferts » selon le média. C’est la raison pour laquelle selon Foot Mercato , l’objectif du club forézien est de trouver lors de ce mercato estival un gardien capable de le concurrencer. L’idée est de miser sur un jeune à fort potentiel, que Saint-Etienne pourrait installer dans ses buts sur plusieurs années. Le média spécialisé révèle que Mamour Ndiaye, jeune gardien sénégalais qui évolue à Sarpsborg en Norvège, est le premier choix des Verts. Sous contrat avec son club jusqu’en 2027, Ndiayeselon le média.

Mamour Ndiaye est chaud pour signer à l'ASSE

Du côté de la France, des intérêts existent et le plus concret est indéniablement celui de Saint-Etienne, le club ayant la ferme intention de mettre un concurrent dans les pattes de Gautier Larsonneur cet été. Mamour Ndiaye n’est pas insensible à l’idée de rejoindre un club historique en France, avec la perspective de jouer en Ligue 1 d’ici quelques temps. Emballé à l’idée de signer à l’ASSE, le joueur espère que Sarpsborg et Saint-Etienne parviendront à trouver un accord. International espoirs avec le Sénégal, Mamour Ndiaye est valorisé à moins de 2 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.