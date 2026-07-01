Coup de coeur en Norvège, l’ASSE a trouvé son prochain gardien

Tant mieux ! On a enfin un capitaine qui est un de nos meilleurs joueurs, tout en étant un excellent meneur d'hommes. Il est pour beaucoup dans la bonne humeur et l'intensité du travail de toute l'équipe. Qu'on le garde aussi longtemps que possible !
Et elle peut encore être meilleure cette équipe, si Zaire emery remplacait Kounde
C'est pas à moi qu'il faut poser la question mais aux rageux qui ont posté ici. Et je ne parle que des rageux lyonnais, pas des lyonnais en général hein...
Accord trouvé avec Tolisso c'est bien pour l'OL mais pour la DNCG avec un salaire de 500 KF mensuel???
Le seum de quoi? Ils vous a déjà fait gagner quelques choses ?
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🚨🟢⚪️ #ASSE ❗️L'AS Saint-Étienne cible Mamour Ndiaye (20 ans) pour venir concurrencer Gautier Larsonneur ! 🇸🇳 le prometteur gardien (1m90) impressionne avec Sarpsborg en Norvège 🧤 l'international U20 est totalement emballé à l'idée de rejoindre le Forez et les Verts !