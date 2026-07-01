Coup de coeur en Norvège, l’ASSE a trouvé son prochain gardien

Coup de coeur en Norvège, l’ASSE a trouvé son prochain gardien

ASSE01 juil. , 16:40
parCorentin Facy
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Echaudée par les prestations aléatoires de Gautier Larsonneur, la direction de l’AS Saint-Etienne souhaite mettre son gardien en concurrence. Les Verts ciblent Mamour Ndiaye, le portier du club norvégien de Sarpsborg.
Tout proche d’atteindre son objectif, à savoir la montée en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne a finalement raté le coche lors du barrage face à l’OGC Nice. Une issue frustrante pour le club stéphanois, qui va repartir pour une saison en Ligue 2 en 2026-2027. Mais avec quel gardien pour défendre ses buts ? A ce jour, Gautier Larsonneur reste dans l’esprit des dirigeants le numéro un. Le board de l’ASSE a néanmoins été échaudé par les performances très irrégulières de Gautier Larsonneur tout au long de la saison.
C’est la raison pour laquelle selon Foot Mercato, l’objectif du club forézien est de trouver lors de ce mercato estival un gardien capable de le concurrencer. L’idée est de miser sur un jeune à fort potentiel, que Saint-Etienne pourrait installer dans ses buts sur plusieurs années. Le média spécialisé révèle que Mamour Ndiaye, jeune gardien sénégalais qui évolue à Sarpsborg en Norvège, est le premier choix des Verts. Sous contrat avec son club jusqu’en 2027, Ndiaye « affiche une marge de progression indéniable qui commence logiquement à attirer les regards sur le marché des transferts » selon le média.

Mamour Ndiaye est chaud pour signer à l'ASSE

Du côté de la France, des intérêts existent et le plus concret est indéniablement celui de Saint-Etienne, le club ayant la ferme intention de mettre un concurrent dans les pattes de Gautier Larsonneur cet été. Mamour Ndiaye n’est pas insensible à l’idée de rejoindre un club historique en France, avec la perspective de jouer en Ligue 1 d’ici quelques temps. Emballé à l’idée de signer à l’ASSE, le joueur espère que Sarpsborg et Saint-Etienne parviendront à trouver un accord. International espoirs avec le Sénégal, Mamour Ndiaye est valorisé à moins de 2 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.

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