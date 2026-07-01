Les supporters virent un joueur, l’ASSE obéit

De retour suite à son prêt à Watford, Pierre Ekwah ne devrait pas s’éterniser à l’AS Saint-Etienne. Le milieu de terrain a reçu un accueil hostile dès la reprise de l’entraînement ce mercredi. Un traitement qui devrait accélérer son départ inévitable.

C’est le jour de la rentrée à l’AS Saint-Etienne . Ce mercredi, les Verts ont repris l’entraînement sous les ordres de leur nouvel entraîneur Ian Cathro. L’Ecossais a pu faire connaissance avec son groupe et avec l’indésirable Pierre Ekwah. De retour à l’Etrat, le milieu de terrain n’est pas passé inaperçu étant donné sa situation. Rappelons que l’ancien joueur de Sunderland, définitivement transféré au club stéphanois suite à son prêt l’été dernier, avait refusé d’évoluer en Ligue 2.

Ekwah n'est pas le bienvenu

Le Français avait entamé un bras de fer avec ses dirigeants afin d’obtenir son départ, d’où son absence de temps de jeu en première partie de saison, puis son prêt à Watford en janvier. Le pensionnaire de deuxième division anglaise n’a pas souhaité le conserver. Voilà donc Pierre Ekwah contraint de revenir et de faire face à l’hostilité des supporters. Les deux principaux groupes de fans avaient effectivement un message peu agréable à lui transmettre. « La loyauté avant l'argent. Ekwah on n'a pas besoin de toi », ont écrit les Magic Fans 1991 sur une banderole, avec moins d’agressivité que les Green Angels 1992.

« Ekwah casse-toi ! Dirigeants, respectez le club et ses supporters… Pas de traître sous le maillot vert ! », a écrit l’association. Que les habitués de Geoffroy-Guichard se rassurent, le milieu défensif n’a sans doute pas l’intention de s’éterniser dans le Forez. Le Progrès confirme que l’AS Saint-Etienne a accordé un bon de sortie à son joueur convoité par plusieurs clubs en France et à l’étranger. A priori, son départ n’est qu’une question de temps même si les Stéphanois auront du mal à récupérer les 6 millions d’euros investis sur son transfert.