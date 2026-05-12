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L’ASSE appelée pour sauver Saint-Etienne

ASSE12 mai , 11:20
parGuillaume Conte
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Très concernée par la bataille pour monter en Ligue 1, l'ASSE doit aussi gérer un dossier plus politique. Les Verts sont courtisés par la Mairie de Saint-Etienne pour venir donner un coup de pouce à a ville.
La ville de Saint-Etienne est surtout connue en France pour être celle des Verts. Le football est une religion à « Sainté » et le peuple vert se rend en masse à Geoffroy-Guichard, à quelques kilomètres au nord de la ville. Devant le Chaudron, se trouve la boutique de l’ASSE, qui attire énormément de monde et fonctionne à plein régime même en dehors des matchs, car les visites du musée du club ou du stade permettent de faire vivre le merchandising.

Les Verts attirent toujours du monde

Mais comme ce fut le cas il y a quelques années, la nouvelle municipalité de Saint-Etienne aimerait bien voir le club du Forez déployer une deuxième boutique dans le centre ville, afin d’y redonner un peu de vie. Plusieurs boutiques ont fermé, comme dans de nombreuses villes moyennes de province, et la mairie espère que les Verts pourront donner un coup de pouce.
Alors qu’est-ce que j’irais faire dans un centre-ville en train de mourir ? 
- Roland Romeyer, co-président de l'ASSE, en 2016
« Pour redynamiser le centre-ville, comme nous souhaitons le faire, il n’y a pas meilleur ambassadeur que l’ASSE. On multiplie les réunions avec les dirigeants du club pour voir ce qu’il est possible de faire. La réflexion est aujourd’hui de savoir si c’est pertinent ou non pour eux d’ouvrir une deuxième boutique. Il y a quelques années, l’expérience avait été tentée à côté du cinéma du Gaumont et elle n’avait pas été concluante », a livré, dans des propos rapportés par Le Progrès, Ali Rasfi, l’adjoint aux sports de la ville de Saint-Etienne, conscient que ce dossier est aussi important pour la cité de la Loire, que complexe pour l’ASSE.
En 2016, Roland Romeyer avait été très cash au moment de discuter de l’ouverture d’une boutique dans le centre ville. « On a une des plus belles boutiques de Ligue 1, la chance de pouvoir se garer devant. Alors qu’est-ce que j’irais faire dans un centre-ville en train de mourir ? », avait balancé celui qui était co-président de l’ASSE. Le club actuellement en Ligue 2 n’a probablement pas changé totalement son discours, et reste plutôt discret dans ses discussions avec la Mairie sur ce sujet.

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