Une rumeur a envoyé l'ASSE en Ligue 1
Davitashvili a pensé que Bastia avait égalisé

L'ASSE a vraiment cru monter en Ligue 1, une folle séquence

ASSE11 mai , 16:00
parClaude Dautel
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Malgré son carton contre Amiens, l'ASSE devra passer par les barrages pour espérer remonter en Ligue 1. Mais, une séquence folle montre que, du côté des Verts, on a pensé pendant quelques secondes que Bastia avait arraché le point du nul contre Le Mans et que Saint-Étienne était de nouveau deuxième.
C'est une petite histoire qui fera sourire le Peuple Vert si l'AS Saint-Étienne réussit à revenir en Ligue 1, mais qui sinon pourrait devenir traumatisante. Samedi soir, dans un stade Geoffroy-Guichard archi-comble et qui comptait sur Bastia pour tenir Le Mans en échec, Zuriko Davitashvili et ses coéquipiers ont fait le métier en atomisant Amiens (5-0). Mais, à la 87e minute du match, une clameur est montée dans toutes les tribunes, et on a vu l'international géorgien des Verts se tourner vers le banc et faire un geste de joie. Globalement, et des supporters l'ont confié, une rumeur est arrivée de partout, et surtout de nulle part, que Bastia venait d'égaliser. Un but corse qui mettait l'ASSE à la deuxième place du classement, et donc en position de monter directement en Ligue 1. Une séquence saisie et commentée en direct sur Beinsports 3.

Un but fantôme en Corse, c'est le feu à Sainté

Les journalistes de la chaîne sportive ont en effet entendu que le Chaudron entrait en éruption, et ils ont également vu que Zuriko Davitashvili s'enflammait sans aucune raison. De quoi les étonner, car clairement ils n'avaient aucune info sur ce vrai-faux but du SC Bastia. « Le public est heureux ici (silence) Alors ils ont une meilleure connexion que nous visiblement, ou est-ce une manière de faire vivre l’espoir chez les Stéphanois. A notre connaissance, il y a toujours 1-0 pour Le Mans et pas de raison particulière de célébrer pour l’AS Saint-Etienne, malgré les encouragements de Zuriko Davitashvili. Les rumeurs sont sorties et tout le stade s’est levé comme un seul homme. Des gens se retournent pour savoir le score », ont fait remarquer nos confrères. Deux jours plus tard, personne ne sait encore comment tout cela a été rendu possible, et comment Zuriko Davitashvili a été informé d'une fausse égalisation bastiaise.
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