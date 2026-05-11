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L’ASSE claque 25 millions pour finir 3e, il a honte

ASSE11 mai , 14:00
parCorentin Facy
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Malgré sa large victoire face à Amiens samedi soir (5-0), l’ASSE devra passer par les barrages pour espérer une montée en Ligue 1. Une réelle désillusion au vu des moyens colossaux du club stéphanois.
L’objectif de l’AS Saint-Etienne n’a pas été atteint. Au début de la saison, Kilmer Sport avait clairement fait de la montée directe en Ligue 1 la priorité. En dépit d’un large succès face à Amiens pour conclure la saison, l’équipe de Philippe Montanier ne termine que troisième de Ligue 2 derrière Troyes et Le Mans. C’est donc via les barrages que l’ASSE va devoir passer pour espérer une montée. Un parcours décevant pour Walid Acherchour, qui n’imaginait pas le pensionnaire de Geoffroy-Guichard devoir passer par là.
Sur l’antenne de RMC, le chroniqueur a notamment mis en avant les moyens colossaux de Saint-Etienne, qui a déboursé 25 millions d’euros sur le marché des transferts l’été dernier, soit plus que tous les autres clubs de Ligue 2 réunis. Des investissements importants qui n’ont donc pas suffit aux Verts pour accrocher le top 2.
« Après les cinq victoires de Montanier, qui avaient vraiment apporté une rupture par rapport à ce que faisait Horneland, ils sont retombés un peu dans leurs travers, et les trois défaites de suite leur ont fait très, très mal. Et quand on voit le budget, quand on voit l’attaque qu’il y a à Saint-Étienne, avec Stassin, Boakye, Davitashvili, Cardona, même avec Dufus qui a encore fait un super match avant sa sortie ce soir, je ne comprends pas comment Saint-Étienne n’est pas aujourd’hui en Ligue 1, à l’heure où on parle » a lancé le chroniqueur avant de conclure.

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« À voir ce qu’il va se passer sur les barrages. Ils sont au rattrapage avec ce match à domicile contre le Red Star ou Rodez. Et derrière, il faudra voir contre qui tu tombes : Auxerre, Nice ou Le Havre. Mais Saint-Étienne avait tout, sur cette fin de saison, pour aller chercher cette deuxième place. Et quand tu vois les moyens mis à disposition par rapport à ce qu’a eu Le Mans, c’est quand même très décevant » estime Walid Acherchour, qui attend avec impatience de voir comment l’ASSE se débrouillera en barrage. D’abord contre le vainqueur de Red Star-Rodez. Puis potentiellement face à Nice, Auxerre ou Le Havre.
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