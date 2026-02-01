L'ASSE a payé 3ME pour la pire recrue de l'ère Kilmer

L’ASSE est en crise après sa nouvelle défaite contre Boulogne samedi, la deuxième de suite en Ligue 2. Eirik Horneland a été viré mais les joueurs n’échappent pas non plus aux critiques.

L’heure est grave à l’AS Saint-Etienne. Battus pour la deuxième fois de suite en championnat, les Verts ont dégringolé à la 5e place après leur défaite à domicile contre Boulogne (0-1) pour la dernière d’Eirik Horneland sur le banc stéphanois . Avec seulement une victoire sur les cinq derniers matchs de Ligue 2 , l’ASSE n’avance plus et Philippe Montanier aura un sacré chantier devant lui pour relancer une équipe en perte de vitesse totale.

« On ne sait pas quel sort lui réservera le successeur d’Horneland mais il détient à coup sûr le titre de pire recrue de l’ère Kilmer » écrit le quotidien régional pour frapper fort au sujet de l’ancien défenseur de Watford, avant de poursuivre. Malgré un investissement colossal l’été dernier avec 25 millions d’euros dépensés, Saint-Etienne est bien loin de survoler le championnat. Un échec qui s’explique en grande partie par l’apport bien insuffisant de certaines recrues. La palme du pire renfort du mercato estival 2025 a été décernée par nos confrères du Progrès au latéral droit Joao Ferreira, catastrophique contre Boulogne samedi soir.écrit le quotidien régional pour frapper fort au sujet de l’ancien défenseur de Watford, avant de poursuivre.

Des recrues estivales pas au niveau à l'ASSE

« Même s’il y a match avec Cornud, qui lui avait au moins l’excuse de jouer en L1. De retour comme titulaire à droite, le latéral portugais a mis seulement vingt-cinq minutes pour se faire expulser, auteur de deux fautes dont une dernière grossière. Il s’était illustré auparavant par des pertes de balle et, à son crédit, un centre en retrait pour Cardona (22e). Rideau » conclut Le Progrès, très critique à l’égard de Joao Ferreira, payé 3 millions d'euros par l'AS Saint-Etienne il y a 6 mois.

D’autres joueurs sont ciblés à l’instar par exemple de Cardona, méconnaissable depuis quelques semaines et que « l’on ne reconnaît plus » à Saint-Etienne. Philippe Montanier est prévenu, le chantier est énorme et l’équipe est en véritable crise de confiance. Et pour se relancer, les deux prochains matchs ne seront pas les plus simples sur le papier avec la réception de Montpellier le week-end prochain puis un déplacement périlleux sur la pelouse de l’EA Guingamp.