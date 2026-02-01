ICONSPORT_275392_0165

L'ASSE a payé 3ME pour la pire recrue de l'ère Kilmer

ASSE01 févr. , 13:40
parCorentin Facy
0
L’ASSE est en crise après sa nouvelle défaite contre Boulogne samedi, la deuxième de suite en Ligue 2. Eirik Horneland a été viré mais les joueurs n’échappent pas non plus aux critiques.
L’heure est grave à l’AS Saint-Etienne. Battus pour la deuxième fois de suite en championnat, les Verts ont dégringolé à la 5e place après leur défaite à domicile contre Boulogne (0-1) pour la dernière d’Eirik Horneland sur le banc stéphanois. Avec seulement une victoire sur les cinq derniers matchs de Ligue 2, l’ASSE n’avance plus et Philippe Montanier aura un sacré chantier devant lui pour relancer une équipe en perte de vitesse totale.
Malgré un investissement colossal l’été dernier avec 25 millions d’euros dépensés, Saint-Etienne est bien loin de survoler le championnat. Un échec qui s’explique en grande partie par l’apport bien insuffisant de certaines recrues. La palme du pire renfort du mercato estival 2025 a été décernée par nos confrères du Progrès au latéral droit Joao Ferreira, catastrophique contre Boulogne samedi soir. « On ne sait pas quel sort lui réservera le successeur d’Horneland mais il détient à coup sûr le titre de pire recrue de l’ère Kilmer » écrit le quotidien régional pour frapper fort au sujet de l’ancien défenseur de Watford, avant de poursuivre.

Des recrues estivales pas au niveau à l'ASSE

« Même s’il y a match avec Cornud, qui lui avait au moins l’excuse de jouer en L1. De retour comme titulaire à droite, le latéral portugais a mis seulement vingt-cinq minutes pour se faire expulser, auteur de deux fautes dont une dernière grossière. Il s’était illustré auparavant par des pertes de balle et, à son crédit, un centre en retrait pour Cardona (22e). Rideau » conclut Le Progrès, très critique à l’égard de Joao Ferreira, payé 3 millions d'euros par l'AS Saint-Etienne il y a 6 mois.

Lire aussi

L’ASSE va annoncer une recrue inattendueL’ASSE va annoncer une recrue inattendue
Officiel : L’ASSE vire HornelandOfficiel : L’ASSE vire Horneland
D’autres joueurs sont ciblés à l’instar par exemple de Cardona, méconnaissable depuis quelques semaines et que « l’on ne reconnaît plus » à Saint-Etienne. Philippe Montanier est prévenu, le chantier est énorme et l’équipe est en véritable crise de confiance. Et pour se relancer, les deux prochains matchs ne seront pas les plus simples sur le papier avec la réception de Montpellier le week-end prochain puis un déplacement périlleux sur la pelouse de l’EA Guingamp.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_285236_0054
OM

OM : Nwaneri, les vestes se retournent déjà

ICONSPORT_286592_0004
Ligue 1

Nice - Brest : Les compositions (17h15 sur Ligue1+)

ICONSPORT_286587_0015
Liga

Liga : Le Real s'en sort in extremis face au Rayo, merci Mbappé

ICONSPORT_283608_0094
PSG

PSG : Un premier accord trouvé pour Kolo Muani

Fil Info

01 févr. , 16:30
OM : Nwaneri, les vestes se retournent déjà
01 févr. , 16:24
Nice - Brest : Les compositions (17h15 sur Ligue1+)
01 févr. , 16:08
Liga : Le Real s'en sort in extremis face au Rayo, merci Mbappé
01 févr. , 16:00
PSG : Un premier accord trouvé pour Kolo Muani
01 févr. , 15:40
Nantes refuse une énorme offre de dernière minute
01 févr. , 15:20
Ce flop de l'OL intéresse deux clubs
01 févr. , 15:00
Paris lâche 15 ME pour un espoir de Ligue 1
01 févr. , 14:40
Vitinha au Real, le PSG met les choses au clair
01 févr. , 14:20
Lyon - Lille : les compos (15h00 sur Ligue1+)

Derniers commentaires

Lyon - Lille : les compos (15h00 sur Ligue1+)

Rappel moi ta place en LDC toi ?? car bon tenant du titre hein..

Lyon - Lille : les compos (15h00 sur Ligue1+)

que d'honneur, venant d'un footix décérébré, t'es même pire que les gregroi etc... sacrée performance

Lyon - Lille : les compos (15h00 sur Ligue1+)

Donc c est ca l'équipe qui finit 1er se ligue europa ? 😅Bordel le niveau...

Lyon - Lille : les compos (15h00 sur Ligue1+)

Tu m'aimes toi, et t'en as du temps à perdre à me stalker 😂crétin

Lyon - Lille : les compos (15h00 sur Ligue1+)

Epaules au niveau du coude ? T es dédinitivement un dégénéré congénital....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Paris
21205692634-8
14
Nice
211963102536-11
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading