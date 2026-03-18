LdC : Liverpool fonce droit sur le PSG

Battu 1-0 en Turquie, Liverpool a renversé la vapeur à Anfield en laminant Galatasaray 4-0. Les Reds défieront le Paris Saint-Germain en quart de finale de la Ligue des champions.

La domination de Liverpool était totale dans ce match. Pour les buts, il fallait être un peu plus patient. Szoboszlai ouvrait le score d'une reprise à la réception d'un corner (25e). Le Hongrois provoquait un penalty avant la pause. Cependant, Salah butait sur le gardien turc. Un échec qui ne relançait pas Galatasaray. Au contraire, Liverpool accélérait vraiment au retour des vestiaires. Ekitike et Gravencherch marquaient leur petit but à deux minutes d'intervalle. Salah se rachetait en inscrivant le 4-0 d'un bel enroulé.

Liverpool se qualifie pour les quarts de finale où il retrouvera le Paris Saint-Germain. Ce sera la revanche attendue du huitième de finale épique de l'année passée.