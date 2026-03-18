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LdC : Liverpool fonce droit sur le PSG

Ligue des Champions18 mars , 22:56
parMehdi Lunay
0
Battu 1-0 en Turquie, Liverpool a renversé la vapeur à Anfield en laminant Galatasaray 4-0. Les Reds défieront le Paris Saint-Germain en quart de finale de la Ligue des champions.
La domination de Liverpool était totale dans ce match. Pour les buts, il fallait être un peu plus patient. Szoboszlai ouvrait le score d'une reprise à la réception d'un corner (25e). Le Hongrois provoquait un penalty avant la pause. Cependant, Salah butait sur le gardien turc. Un échec qui ne relançait pas Galatasaray. Au contraire, Liverpool accélérait vraiment au retour des vestiaires. Ekitike et Gravencherch marquaient leur petit but à deux minutes d'intervalle. Salah se rachetait en inscrivant le 4-0 d'un bel enroulé.
Liverpool se qualifie pour les quarts de finale où il retrouvera le Paris Saint-Germain. Ce sera la revanche attendue du huitième de finale épique de l'année passée.

Champions League

18 mars 2026 à 21:00
Liverpool
Szoboszlai25'Ekitike51'Gravenberch53'Salah Ghaly62'
4
0
Match terminé
Galatasaray
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
89
ENTRE
R. Ngumoha
LiverpoolLiverpool
SORT
F. Wirtz
LiverpoolLiverpool
Remplacement
89
ENTRE
T. Nyoni
LiverpoolLiverpool
SORT
R. Gravenberch
LiverpoolLiverpool
Remplacement
89
ENTRE
F. Chiesa
LiverpoolLiverpool
SORT
H. Ekitike
LiverpoolLiverpool
Remplacement
80
ENTRE
M. Icardi Rivero
GalatasarayGalatasaray
SORT
N. Lang
GalatasarayGalatasaray
Voir Les Détails Complets Du Match
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Réal- city ?????? Vous vous relisez jamais !!et le Bayern il est où ?? On dirait l'équipe tv

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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