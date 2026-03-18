Noa Lang transporté à l'hôpital, c'est très grave

Entré à la mi-temps du match entre Galatasaray et Liverpool mercredi soir, Noa Lang n'a pas été en mesure de terminer la rencontre.

Et pour cause, l'international néerlandais a été contraint de céder sa place à Mauro Icardi à la 80e minute. L'ancien joueur de Naples a été évacué sur civière, après avoir terminé sa course dans les panneaux publicitaires. L'évacuation du joueur de Galatasaray a mis énormément de temps. Selon les premiers échos de la presse turque, le joueur a été transporté à l'hôpital et souffrirait d'une très grave blessure au niveau du doigt. Certains médias nous apprennent que le doigt de Noa Lang s'est coincé dans un panneau publicitaire. Cela aurait eu de terribles conséquences pour le joueur de Galatasaray, dont le doigt a été sectionné d'après plusieurs journalistes turcs présents à Anfield ce mercredi.