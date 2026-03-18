LdC : Le Bayern fait le show, l'Atlético assure l'essentiel

Large vainqueurs de leur match aller, le Bayern Munich et l'Atlético de Madrid ont validé leur ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Après son très large succès sur la pelouse de l'Atalanta Bergame au match aller, le Bayern Munich aurait pu se contenter du minimum au retour ce mercredi soir. C'est mal connaître les hommes de Vincent Kompany, lesquels ont infligé un violent 4-1 aux Italiens ce mercredi. L'Atlético de Madrid avait également un matelas confortable face à Tottenham avant son déplacement à Londres après sa victoire 5-2 au match aller. Les Spurs ont arraché la victoire en fin de match (3-2) mais cela ne suffit pas pour se qualifier. Sans aucune surprise, le Bayern Munich et l'Atlético de Madrid seront donc au rendez-vous des quarts de finale tout comme Liverpool, large vainqueur de Galatasaray (lire par ailleurs).