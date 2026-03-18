Le PSG valide le départ de Lucas Hernandez

Très peu utilisé par Luis Enrique au PSG cette saison, Lucas Hernandez risque d’animer le prochain mercato estival. Le club de la capitale est favorable à un départ de son défenseur français de 30 ans.

Très calme il y a un an, le mercato estival du Paris Saint-Germain risque d’être bien plus animé en 2026. Le club de la capitale souhaite se renforcer, mais a également l’intention de se séparer de plusieurs joueurs devenus au fil des mois indésirables. C’est par exemple le cas de Lucas Hernandez. Même si l’international français entre régulièrement en jeu, son salaire n’est pas vraiment celui d’un remplaçant et le PSG souhaite réparer cette anomalie, avec un joueur au statut et aux émoluments énormes qui cire le banc de touche. C’est ainsi que selon les informations du compte spécialisé PSG Inside Actu, la décision a été prise en interne de vendre Lucas Hernandez à la fin de la saison.

Le PSG veut se séparer de Lucas Hernandez

Pour le compte X, ce choix fait l’unanimité au sein du club de la capitale et a été validé par Luis Enrique, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028, Lucas Hernandez a joué 24 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, mais la grande majorité en rentrant en cours de match. La question est maintenant de savoir si l’ancien défenseur du Bayern Munich sera lui favorable à un départ du Paris SG. On peut logiquement en douter, d’autant que ses potentiels courtisans auront beaucoup de mal à s’aligner sur son salaire parisien, lequel est estimé à 1 million d’euros par mois.

Avec de tels émoluments, Lucas Hernandez est tout simplement troisième dans la grille salariale du PSG derrière Ousmane Dembélé et Marquinhos mais très loin devant des joueurs comme Nuno Mendes, Bradley Barcola ou Désiré Doué. De quoi forcer le club Bleu et Rouge à s’activer pour trouver une porte de sortie au champion du monde 2018. Il sera désormais intéressant de voir quels seront les types de club à se positionner sur celui qui s’est rompu à deux reprises les ligaments croisés, un élément de plus qui va logiquement rendre un potentiel départ assez complexe pour le PSG.