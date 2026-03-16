Ligue des champions - Le trophée
Ligue des champions

LdC : Programme TV et résultats des 8es de finale retour

Ligue des Champions17 mars , 00:00
parAlexis Rose
0
8es de finale retour de la Ligue des Champions :
Mardi 17 mars
18h45 : Sporting Portugal - FK Bodo/Glimt (0-3 à l'aller) sur Canal+ Sport
21h00 : Chelsea - Paris Saint-Germain (2-5 à l'aller) sur Canal+ Foot
Manchester City - Real Madrid (0-3 à l'aller) sur Canal+ Sport 360
Arsenal - Bayer Leverkusen (1-1 à l'aller) sur Canal+ Sport
Mercredi 18 mars
18h45 : FC Barcelone - Newcastle (1-1 à l'aller) sur Canal+ Foot
21h00 : Tottenham - Atlético de Madrid (2-5 à l'aller) sur Canal+ Sport
Bayern Munich - Atalanta (6-1 à l'aller) sur Canal+
Liverpool - Galatasaray (0-1 à l'aller) sur Canal+ Foot
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Et toi tu compare Lyon à EDF 98 ! Arrête la drogue

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Oui mais Lyon sera toujours a 11 donc ça change rien les retours des blesser de longue durée

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D'accord avec toi avec gamin

Jonathan David à l'OM, ça sent vraiment bon

Ha ouais, t'es un vrai toi 👊⚽

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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