LdC : Programme TV et résultats des 8es de finale retour

8es de finale retour de la Ligue des Champions :

Mardi 17 mars

18h45 : Sporting Portugal - FK Bodo/Glimt (0-3 à l'aller) sur Canal+ Sport



Manchester City -

Arsenal - Bayer Leverkusen (1-1 à l'aller) sur Canal+ Sport 21h00 : Chelsea - Paris Saint-Germain (2-5 à l'aller) sur Canal+ FootManchester City - Real Madrid (0-3 à l'aller) sur Canal+ Sport 360Arsenal - Bayer Leverkusen (1-1 à l'aller) sur Canal+ Sport

Mercredi 18 mars

18h45 : FC Barcelone - Newcastle (1-1 à l'aller) sur Canal+ Foot

21h00 : Tottenham - Atlético de Madrid (2-5 à l'aller) sur Canal+ Sport

Bayern Munich - Atalanta (6-1 à l'aller) sur Canal+

Liverpool - Galatasaray (0-1 à l'aller) sur Canal+ Foot