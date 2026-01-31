Aboubaka Soumahoro

L’ASSE va annoncer une recrue inattendue

Après l’arrivée du milieu Abdoulaye Kanté, prêté avec option d’achat par Middlesbrough, l’AS Saint-Etienne va accueillir une deuxième recrue. Le défenseur central d’Hambourg Aboubaka Soumahoro devrait lui aussi s’engager avec les Verts jusqu’à la fin de la saison.
Longtemps inactive durant ce mercato hivernal, l’AS Saint-Etienne est finalement passée à l’action. Le pensionnaire de Geoffroy-Guichard annonçait vendredi dernier l’arrivée d’Abdoulaye Kanté dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Le milieu de terrain vient compenser le vide laissé par Pierre Ekwah depuis le début de la saison. Cette objectif prioritaire atteint, les Verts auraient pu s’en contenter. Mais le club stéphanois s’apprête à accueillir un deuxième renfort.
Le média Foot Mercato évoque des discussions avec Hambourg concernant Aboubaka Soumahoro. Là encore, l’AS Saint-Etienne négocie un prêt avec option d’achat. Une opération déjà conclue si l’on en croit Peuple Vert. De son côté, le site spécialisé affirme que le défenseur central de 20 ans va bien intégrer l’effectif. Nos confrères expliquent aussi les motivations de la direction contrainte de réagir après les blessures de Maxime Bernauer et de Chico Lamba. Le joueur formé au Paris FC, transféré pour 2 millions d’euros à Hambourg l’été dernier, a été choisi pour son gabarit (1,87m), sa polyvalence et sa capacité d’adaptation à la Ligue 2.

Le défenseur central capable d’évoluer aux postes de latéral gauche et de milieu défensif avait déjà connu ce championnat avec le club francilien. Son expérience de la Bundesliga a également influencé le choix de l’AS Saint-Etienne même si Aboubaka Soumahoro n’y a que très peu joué (4 apparitions cette saison). Le natif de Paris a apparemment déçu Hambourg qui laisse l’opportunité aux Verts de le conserver de manière définitive via l’option d’achat dont le montant n’a pas été révélé. Elle tournera peut-être aux alentours de 1,8 million d’euros, soit la valeur du joueur estimée par Transfermarkt.
