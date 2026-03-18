Mal jouer, la folle tactique de Bordeaux pour monter

La Guinée devrait demander la même chose et leur rendre la coupe, puisqu'en 76, le Maroc avait fait exactement pareil, donc, si effet rétroactif, la Guinée devrait être champion de 1976.
Réal- city ?????? Vous vous relisez jamais !!et le Bayern il est où ?? On dirait l'équipe tv
Liverpool en championnat et Liverpool en LDC c'est deux équipes différentes , Liverpool ils peuvent refaire comme en 2005 ils avaient fini 6 ème en championnat et ils gagnent la LDC face au Milan
28 tirs 16 tirs cadré Liverpool pouvais en mettre beaucoup plus
Liverpool reste une très belle équipe en Ldc dont il faudra se méfier surtout avec un retour à Anfield où l'ambiance n'est pas une cathédrale comme à SF. Ce sera primordial d'assurer une avance à l'aller. Vraiment une belle double affiche contre un club de légende j'adore. À nous de faire bis répétita contre eux pour s'offrir une immense 1/2 contre certainement le grand Bayern.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|26
|18
|2
|6
|49
|23
|26
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|44
|26
|13
|5
|8
|40
|33
|7
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|26
|12
|7
|7
|43
|37
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|34
|26
|9
|7
|10
|37
|32
|5
|32
|26
|9
|5
|12
|23
|32
|-9
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
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J’ai animé sur la pelouse du stade Chaban Delmas le match Girondins Bayern de Munich en finale de la coupe UEFA Quelques années plus tard je supplie la Roche-sur-Yon de bien vouloir diffuser le match de National 2 contre Bordeaux