pas de stade ni d equipe bruno irles deprime a bordeaux irles 381187

Mal jouer, la folle tactique de Bordeaux pour monter

Bordeaux18 mars , 22:30
parQuentin Mallet
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Leader de leur poule avec un match d'avance sur La Roche-sur-Yon, les Girondins de Bordeaux sont clairement en lice pour remonter en Ligue 3. La différence avec la saison dernière se joue sur des détails, dont celui de jouer délibérément… moins bien.
Le « beau » jeu est difficile à définir. Certains le voient comme l'agréable circulation du ballon et une rapidité de chaque geste, quand d'autres assurent que bien jouer, c'est avant tout s'assurer la victoire. Pour les Girondins de Bordeaux, la question se pose. Avec la chute en National 2, le club au scapulaire est arrivé avec un statut particulier. Pour beaucoup, la présence d'un club aussi lourd historiquement ne devait être qu'une formalité, ce dernier ayant la force son nom comme arme. Mais Bruno Irles a expérimenté : à trop vouloir assurer le spectacle, son équipe s'est parfois perdue, comme la saison dernière et à quelques matchs de celle-ci. Pour le journaliste Alain Bauderon, la clé de la montée réside en fait dans un plan de jeu « petits bras » réalisé « sciemment ».

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Bordeaux accusé de jouer petits bras

« Est-ce que ce n’est pas dû au fait que Bordeaux prenait beaucoup de buts avant ? Il y a eu une période où Bordeaux a pris deux, trois buts, et là on a resserré la vis, on ne prend quasiment plus jamais de but. Est-ce qu’on n’est pas dans cette optique de ne pas prendre de but avant tout, en se disant ‘cela fait au moins un point, et on va voir’ ? On est plus dans cette équation : on préserve, et on voit ce que cela donne. Allez, on peut le dire, on est petits bras. (...) Je pense que c’est sciemment, que c’est un plan de jeu. Sincèrement, aujourd’hui, je pense que c’est un plan de jeu. On s’aperçoit que Bordeaux est dans la difficulté pour créer du jeu, plus que les dernières semaines. On a vu des matches où il se passait des choses intéressantes, mais là cela fait trois ou quatre matches où ce n’est pas une purge, mais presque. On gagne les matches, bravo, mais il en faut en vouloir pour regarder un match de National 2 de Bordeaux aujourd’hui », a lancé le journaliste sur Bordeaux Sports.
En tout cas, il ne faudra pas être petits bras pour affronter La Roche-sur-Yon ce samedi 21 mars. Un match qui pourrait amener l'un ou l'autre vers la montée, à 9 journées de la fin…
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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