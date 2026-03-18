Liverpool-Galatasaray : Osimhen joue blessé et refuse de sortir

Liverpool a fait son retard sur Galatasaray à l'issue de la première mi-temps de ce 8e de finale retour de Ligue des Champions.

Face aux Reds, les Turcs de Galatasaray n'ont pas du tout été dangereux en première mi-temps. Et pour cause, leur arme offensive n°1 Victor Osimhen est blessé depuis le tout début de la rencontre. Victime d'un violent choc face à Ibrahima Konaté, l'attaquant nigérian souffre énormément de l'avant-bras et du poignet. Mais alors que Noa Lang s'apprêtait à rentrer, l'ancien buteur de Naples a refusé de sortir, malgré le souhait de son coach de le remplacer, comme l'a indiqué Canal+ à l'antenne. La question est maintenant de savoir si Osimhen, véritablement touché et totalement invisible en première mi-temps, sera présent au coup d'envoi de la seconde période.