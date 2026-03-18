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Liverpool-Galatasaray : Osimhen joue blessé et refuse de sortir

Ligue des Champions18 mars , 21:44
parCorentin Facy
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Liverpool a fait son retard sur Galatasaray à l'issue de la première mi-temps de ce 8e de finale retour de Ligue des Champions.
Face aux Reds, les Turcs de Galatasaray n'ont pas du tout été dangereux en première mi-temps. Et pour cause, leur arme offensive n°1 Victor Osimhen est blessé depuis le tout début de la rencontre. Victime d'un violent choc face à Ibrahima Konaté, l'attaquant nigérian souffre énormément de l'avant-bras et du poignet. Mais alors que Noa Lang s'apprêtait à rentrer, l'ancien buteur de Naples a refusé de sortir, malgré le souhait de son coach de le remplacer, comme l'a indiqué Canal+ à l'antenne. La question est maintenant de savoir si Osimhen, véritablement touché et totalement invisible en première mi-temps, sera présent au coup d'envoi de la seconde période.
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Derniers commentaires

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Merci d'avoir corrigé

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La Guinée devrait demander la même chose et leur rendre la coupe, puisqu'en 76, le Maroc avait fait exactement pareil, donc, si effet rétroactif, la Guinée devrait être champion de 1976.

LdC : Liverpool pour le PSG, toutes les affiches des quarts de finale

Réal- city ?????? Vous vous relisez jamais !!et le Bayern il est où ?? On dirait l'équipe tv

LdC : Liverpool pour le PSG, toutes les affiches des quarts de finale

Liverpool en championnat et Liverpool en LDC c'est deux équipes différentes , Liverpool ils peuvent refaire comme en 2005 ils avaient fini 6 ème en championnat et ils gagnent la LDC face au Milan

LdC : Liverpool pour le PSG, toutes les affiches des quarts de finale

28 tirs 16 tirs cadré Liverpool pouvais en mettre beaucoup plus

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CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Lens
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4
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4326127743376
8
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3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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