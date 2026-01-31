Officiel : L’ASSE vire Horneland

L'ASSE a officialisé le limogeage d'Eirik Horneland après une énième défaite décevante à Geoffroy-Guichard contre Boulogne (0-1).

Un an après son arrivée, Eirik Horneland n’aura pas réussi à s’imposer comme l’entraineur de l’AS Saint-Etienne . Le technicien norvégien, qui avait conservé la confiance de ses dirigeants malgré la descente en Ligue 2 , voit son équipe chuter au classement de Ligue 2 et la montée directe s’éloigner à chaque journée. Résultat, comme cela était pressenti, il a vécu son dernier match sur le banc de touche ce samedi lors de la défaite à domicile face à Boulogne.

Dans la foulée du match, l’ASSE a annoncé le départ d’Horneland. « L’AS Saint-Étienne confirme que le club et son entraîneur principal, Eirik Horneland, ont décidé d’un commun accord de mettre un terme à leur collaboration à compter de ce dimanche 1er février », a fait savoir l’ASSE, avant qu’Ivan Gazidis ne prenne la parole. « Je tiens à remercier Eirik pour son travail infatigable et son professionnalisme. Eirik est un entraîneur qui comprend profondément le poids et l’histoire de ce maillot. Tout au long de son passage au club, il a travaillé avec sérieux et un niveau d’engagement quotidien qui ont suscité le respect de tous au centre d’entraînement », a livré le président des Verts.

Philippe Montanier devrait être nommé entraineur dans les prochaines heures.