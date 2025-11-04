ICONSPORT_274378_0121

La Ligue 1 le contacte, Stassin veut quitter l'ASSE

Déjà favorable à un départ de l’AS Saint-Etienne l’été dernier, Lucas Stassin n’a pas changé d’avis. Le buteur belge souhaite partir cet hiver.
Auteur de 12 buts en Ligue 1 la saison dernière, Lucas Stassin espérait un départ de l’ASSE pour continuer à jouer au plus haut niveau à un an de la Coupe du monde. L’attaquant de 20 ans s’est néanmoins heurté à l’intransigeance de ses dirigeants, qui ont refusé de le vendre malgré des offres de Lille, de Stuttgart ou encore du Paris FC. Quelques mois plus tard, le début de saison de Lucas Stassin en Ligue 2 est en dents de scie. L’attaquant des Verts a marqué quatre buts cette saison, mais il reste sur une inquiétante série de six matchs sans avoir inscrit le moindre but.
De quoi susciter un peu de crispation en interne, où Stassin donne parfois l’impression de trainer un peu des pieds. Il faut dire que selon But Football Club, le buteur belge de 20 ans est toujours dans l’optique de quitter l’ASSE. En effet, le média nous apprend que le Paris FC, déjà intéresse cet été, prépare une nouvelle offre dans l’optique du mois de janvier. La perspective de rejoindre le promu francilien plait toujours autant à Lucas Stassin, lequel « penche pour un départ à sept mois de la Coupe du monde », écrit le média.

Stassin veut partir au Paris FC

La question est maintenant de savoir si Kilmer Sport le retiendra de nouveau, comme cela fut le cas l’été dernier malgré une très grosse offre de la part du PFC. Le torchon pourrait brûler dans le cas où l’ASSE viendrait à retenir une nouvelle fois son attaquant vedette. Mais alors que les Verts ont clairement affiché leur ambition de top 2 pour remonter directement en Ligue 1 à l’issue de la saison, difficile pour la direction stéphanoise de valider le départ de son meilleur joueur. Lucas Stassin de son côté, ne veut pas rater une deuxième fois le train de la Ligue 1. Le mois de janvier risque donc d’être encore une fois très animé à Saint-Etienne et le doute persiste sur l’avenir du buteur belge, une situation observée de très près par la direction du Paris FC.

