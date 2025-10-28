ICONSPORT_274378_0112
Lucas Stassin

ASSE : Stassin reçoit une sale nouvelle

ASSE28 oct.
parHadrien Rivayrand
L'ASSE a de grandes ambitions cette saison en Ligue 2. Pour tenter de monter dans l'élite en fin de saison, les Verts veulent absolument garder Lucas Stassin. 
L'AS Saint-Etienne connait une période de moins bien en Ligue 2. Les Stéphanois savent que pour espérer une montée en Ligue 1, ils devront batailler sans doute jusqu'au bout de la saison. Les Verts auront besoin d'une belle force collective mais aussi d'individualités au niveau. Lucas Stassin est concerné. Le buteur belge de l'AS Saint-Etienne ne manque pas de prétendants et il le sait. D'ailleurs, l'attaquant des Verts n'a pas caché son désir de quitter le Forez, notamment pour se montrer aux yeux du sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia. Mais Saint-Etienne compte sur lui, au moins jusqu'au bout de la saison en cours. 

Stassin bloqué par Saint-Etienne cet hiver ? 

Selon les informations de Top Mercato, un départ de Stassin dès cet hiver de l'ASSE devient de moins en moins probable. Les Verts devraient en revanche le laisser partir beaucoup plus facilement lors de la prochaine intersaison. L'été passé, les pensionnaires de Geoffroy-Guichard avaient notamment refusé une offre de près de 40 millions d'euros du Paris FC pour leur attaquant. Estimé désormais à 16 millions d'euros, Lucas Stassin n'aura pas de mal à trouver preneur. Des clubs de Ligue 1 mais aussi l'AS Rome sont sur son profil. De quoi faire monter un peu les enchères pour les Verts, qui veulent y trouver leur compte. 
L. Stassin

L. Stassin

BelgiumBelgique Âge 20 Attaquant

Ligue 2

Matchs10
Buts4
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
En attendant, l'AS Saint-Etienne a une saison de Ligue 2 à terminer. Après 11 journées disputées, les hommes d'Eirik Horneland sont 4es du championnat, avec 20 points au compteur. Ils restent sur deux défaites de suite, dont une très lourde sur la pelouse d'Annecy 4 buts à 0 samedi dernier. Une réaction est vivement attendue lors de la réception de Pau ce mardi soir à domicile. 
0
