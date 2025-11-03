ICONSPORT_268462_0076
Eirik Horneland

ASSE : Horneland viré, les Verts n’attendent que ça

ASSE03 nov. , 21:00
parEric Bethsy
0
Retombée dans ses travers contre le Red Star (2-1) samedi, l’AS Saint-Etienne envisage de frapper fort. L’entraîneur Eirik Horneland ne fait plus l’unanimité en interne et son avenir dépend des résultats obtenus dans les prochaines semaines.
La leçon infligée à Pau (6-0) mardi n’a pas suffi pour relancer l’AS Saint-Etienne. Quatre jours plus tard, les Verts ont à nouveau chuté contre le Red Star. Ce nouveau revers, le quatrième lors des six derniers matchs de Ligue 2, entraîne une mauvaise opération au classement. Le leader Troyes a maintenant l’opportunité de prendre sept longueurs d’avance en cas de succès à Pau ce lundi soir. Ce serait un coup dur pour les Stéphanois qui montrent des signes inquiétants à la fois sur et en dehors du terrain.

Lire aussi

ASSE : Un joueur accuse après la défaite face au Red StarASSE : Un joueur accuse après la défaite face au Red Star
Outre le comportement de ses coéquipiers dès l’échauffement, le cadre Florian Tardieu a surtout glissé un tacle à l’entraîneur Eirik Horneland. « C'est sûr qu'avec les renversements, dans notre système avec ce que demande le coach, ça peut être compliqué, commentait le milieu des Verts après la défaite à Bauer. On l'a vu contre Le Mans (2-3) où ils ont beaucoup fait ça. Aujourd'hui aussi. C'est compliqué, on court énormément dans le vide. Ce sont les consignes du coach, on exécute. » Ce genre de déclaration n’est évidemment pas anodine. Elle montre bien que le Norvégien ne fait plus l’unanimité dans son vestiaire.
Le compte Transfert Radar va même plus loin et ajoute que le technicien agace en interne. Cette semaine, la direction va tenter de relancer l’équipe avec une réunion. Mais de mauvais résultats dans les semaines à venir pourraient bien provoquer le licenciement d’Eirik Horneland. L’entraîneur stéphanois, jusqu’ici soutenu malgré la relégation la saison dernière, et aux commandes d’un effectif très compétitif, se retrouve logiquement sous pression avant d’aller défier le leader troyen samedi.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_275409_0091
PSG

PSG : Désiré Doué finalement absent deux mois et demi ?

Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 13e journée

ICONSPORT_275481_0008
OL

Cherki pour 42,5ME, Man City remercie l'OL pour le cadeau du siècle

balzaretti ne pense plus au psg iconsport ipp 190812 08 0441231
OM

L'OM va aider Benatia, un renfort surprise débarque

Fil Info

23:00
PSG : Désiré Doué finalement absent deux mois et demi ?
22:45
L2 : Programme TV et résultats de la 13e journée
22:30
Cherki pour 42,5ME, Man City remercie l'OL pour le cadeau du siècle
22:00
L'OM va aider Benatia, un renfort surprise débarque
21:30
Panique à Lens, un titulaire va partir
20:30
OL : Tolisso sait tricher, Deschamps va craquer
20:00
PSG : Hakimi s'imagine bien Ballon d'Or
19:32
L1 : Le programme de la 17e journée dévoilé avec le derby parisien

Derniers commentaires

Endrick et l’OL, Madrid change brutalement d'avis

Qu'ils gardent Endruck. Nous on prend Endrick. C'est du gagnant-gagnant !

OL : Tolisso sait tricher, Deschamps va craquer

Pourquoi il vient parler celui-là ? Qu'il se concentre sur son équipe qui n'a pas réussi à faire trembler un OL réduit à 10 tout le match et qui s'est même fait dominer en 1ère.

PSG : Hakimi s'imagine bien Ballon d'Or

Il le mérite sans contestation

L’OL va défier le PSG à son propre jeu

Déjà qu'ils se font dessus face aux petits...

L’OL va défier le PSG à son propre jeu

"On enchaîne pas mal de matchs avec un calendrier qui n'est pas juste pour nous" Mais personne ne vous a forcé à jouer l'Europe mon coco ! C'est pas la faute du PFC de ne pas jouer l'Europe ! On a joué des équipes aussi privés d'Europe et on n'a pas chialé. Quant à nos calendriers d'avant rencontre c'est pareil on s'est battu pour être en Ldc pendant que Lyon a payé pour avoir que l'Europa avec les inconvénients qui vont avec , c'est la faute de personne à part du club.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading