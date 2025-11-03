ASSE : Horneland viré, les Verts n’attendent que ça

Retombée dans ses travers contre le Red Star (2-1) samedi, l’AS Saint-Etienne envisage de frapper fort. L’entraîneur Eirik Horneland ne fait plus l’unanimité en interne et son avenir dépend des résultats obtenus dans les prochaines semaines.

La leçon infligée à Pau (6-0) mardi n’a pas suffi pour relancer l’AS Saint-Etienne . Quatre jours plus tard, les Verts ont à nouveau chuté contre le Red Star. Ce nouveau revers, le quatrième lors des six derniers matchs de Ligue 2, entraîne une mauvaise opération au classement. Le leader Troyes a maintenant l’opportunité de prendre sept longueurs d’avance en cas de succès à Pau ce lundi soir. Ce serait un coup dur pour les Stéphanois qui montrent des signes inquiétants à la fois sur et en dehors du terrain.

Outre le comportement de ses coéquipiers dès l’échauffement, le cadre Florian Tardieu a surtout glissé un tacle à l’entraîneur Eirik Horneland. « C'est sûr qu'avec les renversements, dans notre système avec ce que demande le coach, ça peut être compliqué, commentait le milieu des Verts après la défaite à Bauer. On l'a vu contre Le Mans (2-3) où ils ont beaucoup fait ça. Aujourd'hui aussi. C'est compliqué, on court énormément dans le vide. Ce sont les consignes du coach, on exécute. » Ce genre de déclaration n’est évidemment pas anodine. Elle montre bien que le Norvégien ne fait plus l’unanimité dans son vestiaire.

Le compte Transfert Radar va même plus loin et ajoute que le technicien agace en interne. Cette semaine, la direction va tenter de relancer l’équipe avec une réunion. Mais de mauvais résultats dans les semaines à venir pourraient bien provoquer le licenciement d’Eirik Horneland. L’entraîneur stéphanois, jusqu’ici soutenu malgré la relégation la saison dernière, et aux commandes d’un effectif très compétitif, se retrouve logiquement sous pression avant d’aller défier le leader troyen samedi.