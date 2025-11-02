ASSE : Un joueur accuse après la défaite face au Red Star

L'AS Saint-Etienne arrivait avec un gros moral pour affronter le Red Star. Mais les Verts sont repartis de région parisienne avec zéro point et des doutes sur l'avenir.

Victorieuse mardi de Pau sur le score brutal de 6-0, l'équipe d'Eirik Horneland était plutôt optimiste avant de croiser la route d'un concurrent direct dans la course à la montée en Ligue 1. Mais après seulement quelques secondes de jeu, l'ASSE a craqué et finalement les Verts se sont logiquement inclinés face au Red Star , désormais deuxième du classement de Ligue 2 . Avant de se déplacer dans une semaine à Troyes, leader et qui pourrait compter sept points d'avance sur l'AS Saint-Etienne en cas de succès lundi contre Pau, il commence à y avoir un peu de tension du côté des joueurs stéphanois. Pour preuve, cette sortie musclée de Florian Tardieu dans la foulée de la défaite face au Red Star.

L'ASSE n'a pas faim, ça devient inquiétant

Pour le milieu de terrain stéphanois, qui s'est confié dans Le Progrès, si l'ASSE ne réagit pas très vite, alors le scénario catastrophe pourrait rapidement se mettre en place. « C’est un non-match. Avant, on est motivés. Et on se met une balle dans le pied dès la première minute. On n’a pas le droit de prendre ce but. Nos adversaires avaient la dalle et pas nous. On sort d’un gros match à la maison, on voulait enchaîner par une série. Je ne sentais pas trop mes coéquipiers à l’échauffement. Ça fait chier… Je les avais prévenus que le Red Star allait attaquer fort d’entrée. Les équipes travaillent sur nous, font des vidéos. C’est sûr que les renversements nous font courir dans le vide. Ce sont les consignes, on les écoute mais offensivement, on n’a pas été au niveau non plus. Il faudra avoir de la grinta à Troyes », prévient Florian Tardieu, un joueur expérimenté qui sait que dans une semaine face à l'ESTAC, les Verts pourraient déjà jouer une première balle de match.