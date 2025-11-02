ICONSPORT_275608_0220
Red Star - ASSE (Ligue 2)

ASSE : Un joueur accuse après la défaite face au Red Star

ASSE02 nov. , 9:00
parClaude Dautel
0
L'AS Saint-Etienne arrivait avec un gros moral pour affronter le Red Star. Mais les Verts sont repartis de région parisienne avec zéro point et des doutes sur l'avenir.
Victorieuse mardi de Pau sur le score brutal de 6-0, l'équipe d'Eirik Horneland était plutôt optimiste avant de croiser la route d'un concurrent direct dans la course à la montée en Ligue 1. Mais après seulement quelques secondes de jeu, l'ASSE a craqué et finalement les Verts se sont logiquement inclinés face au Red Star, désormais deuxième du classement de Ligue 2. Avant de se déplacer dans une semaine à Troyes, leader et qui pourrait compter sept points d'avance sur l'AS Saint-Etienne en cas de succès lundi contre Pau, il commence à y avoir un peu de tension du côté des joueurs stéphanois. Pour preuve, cette sortie musclée de Florian Tardieu dans la foulée de la défaite face au Red Star.

L'ASSE n'a pas faim, ça devient inquiétant

Pour le milieu de terrain stéphanois, qui s'est confié dans Le Progrès, si l'ASSE ne réagit pas très vite, alors le scénario catastrophe pourrait rapidement se mettre en place. « C’est un non-match. Avant, on est motivés. Et on se met une balle dans le pied dès la première minute. On n’a pas le droit de prendre ce but. Nos adversaires avaient la dalle et pas nous. On sort d’un gros match à la maison, on voulait enchaîner par une série. Je ne sentais pas trop mes coéquipiers à l’échauffement. Ça fait chier… Je les avais prévenus que le Red Star allait attaquer fort d’entrée. Les équipes travaillent sur nous, font des vidéos. C’est sûr que les renversements nous font courir dans le vide. Ce sont les consignes, on les écoute mais offensivement, on n’a pas été au niveau non plus. Il faudra avoir de la grinta à Troyes », prévient Florian Tardieu, un joueur expérimenté qui sait que dans une semaine face à l'ESTAC, les Verts pourraient déjà jouer une première balle de match.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_275427_0232
OL

OL : Le boulet actuel est en danger immédiat

ICONSPORT_272994_0187
Rennes

Rennes : Habib Beye réintégre déjà Fofana et Blas

ICONSPORT_272416_0203
OM

« L’OM s’est fait trimbaler » : Pierre Ménès est choqué

Fil Info

10:30
OL : Le boulet actuel est en danger immédiat
10:00
Rennes : Habib Beye réintégre déjà Fofana et Blas
9:30
« L’OM s’est fait trimbaler » : Pierre Ménès est choqué
8:40
Endrick à l'OL, deux mauvaises nouvelles pour Lyon
8:20
L’OM contacte d'urgence un prodige marocain
8:00
PSG : Dembélé forfait contre Munich ? Trois secondes terrifiantes
7:00
TV : Brest - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
23:03
Ang : Liverpool renoue enfin avec la victoire

Derniers commentaires

« L’OM s’est fait trimbaler » : Pierre Ménès est choqué

Depuis la treve oui

« L’OM s’est fait trimbaler » : Pierre Ménès est choqué

Ce 2 eme jaune et donc l expulsion de l Auxerrois est anecdotique a 2 minutes de la fin Pendant 30 minutes, il n a pas pu nous carrer donc on s en fout

PSG : Dembélé forfait contre Munich ? Trois secondes terrifiantes

Tout cela commence à durer....Espérons que nous.ne serons pas trop pénalisés au bout du compte....Courber le dos et attendre des jours meilleurs. En attendant, on win tout !! Des monstres !

OL : Le boulet actuel est en danger immédiat

Ça manquait de vitesse sur les phases défensives. Là vu ce que lon a vu sur le dernier match, je crains le pire

Le gardien de Nice dégoûté par la victoire du PSG

Il fallait jouer au football pour vraiment repartir sans regrets. Merci pour les trois points.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Monaco
201162323176
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
141042417152
10
Paris
14114251820-2
11
Le Havre
12103341216-4
12
Rennes
12102621416-2
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
711218717-10
18
Metz
510127826-18

Loading