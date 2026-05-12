L2 : Clément Grèzes impitoyable avec l’ASSE

Même si l’AS Saint-Etienne dispose encore d’une chance de monter en Ligue 1 via les barrages, la saison des Verts est un échec cuisant selon un spécialiste de la Ligue 2.

Longtemps en position de monter directement en Ligue 1 grâce à la superbe série de victoires obtenue par Philippe Montanier, l’AS Saint-Etienne s’est finalement écroulée dans le sprint final. Avec trois défaites sur les quatre dernières journées de Ligue 2, le club forézien a vu Le Mans lui passer devant. Et la victoire face à Amiens lors de l’ultime match ce samedi n’a rien changé puisque dans le même temps, les Manceaux l’ont emporté dans un contexte bouillant sur la pelouse du SC Bastia. Verdict, les Verts vont devoir passer par le barrage pour espérer une montée en Ligue 1.

Un échec cuisant pour Saint-Etienne au vu de l’effectif et des moyens investis l’été dernier. Ce n’est pas Clément Grezes qui va dire le contraire. Pour le spécialiste de la Ligue 2 sur l’antenne de BeInSports, impossible de faire un autre constat après cette saison 2025-2026 de l’ASSE. « C'est difficile de ne pas comprendre l'amertume des supporters dans la mesure où la saison a commencé avec énormément d'espoir. Ça ne peut pas ne pas être un échec. C'est vécu comme tel et ça ne peut pas ne pas être vécu comme ça par toutes les composantes du club » analyse le journaliste dans des propos rapportés par Peuple Vert, avant de poursuivre.

« Avec un budget colossal à l'échelle du championnat, avec des recrues dont on parlait beaucoup… La vérité c'est que de tout ça, on n'a pas vu grand-chose » regrette le journaliste, sans pitié avec l’AS Saint-Etienne et qui estime que le club forézien avait l’obligation, pour plusieurs raisons, de terminer dans le top 2 du championnat. Cela n’a finalement pas été le cas, ce qui va obliger l’ASSE à réaliser un petit exploit en remportant les barrages pour accéder à la Ligue 1. Il faudra pour cela battre le vainqueur de Red Star-Rodez, puis d’aller gagner sur la pelouse du barragiste de Ligue 1 qui sera Nice, Auxerre ou Le Havre.