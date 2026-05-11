Zuriko Davitashvili peut croire à la Ligue 1
Zuriko Davitashvili - AS Saint-Etienne

Zuriko Davitashvili élu meilleur joueur de Ligue 2

ASSE11 mai , 21:48
parClaude Dautel
0
Absent de la cérémonie de remise des trophées UNFP puisque l'ASSE prépare le barrage de montée en Ligue 1, Zuriko Davitashvili a été élu meilleur joueur de Ligue 2 par ses pairs. L'international géorgien de 25 ans a marqué 15 buts et signé 5 passes décisives avec les Verts cette saison.
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Se sont des joueurs parisiens qui votent oui

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Qui c'est Mobutu ? Tu n'as pas honte de ta stupidité ? Toi... tu es un Ultra du PSG ! Mdr

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Qatar, meilleur pays organisateur😂

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Ah non je parle bien de ligue 1... Les deux derniers matchs de l OM que j ai vu, étaient face à Monaco et Lorient, manque de bol deux defaites de l OM, et sur ces deux matchs, Greenwood etait fantomatique, alors il tente mais sans conviction, et quand il se fait contrer ou perd la balle on a l impression qu il s en fout, aucun pressing, rien ...

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Tocard un jour tocard toujours... Olise fait gagner son équipe et briller les autres... tu peux en dire autant de Mobutu ? putain de groupie, gros suceur

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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