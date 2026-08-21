Kevin Pedro vendu en Ligue 1, l'ASSE tremble

Bien lancée dans cette nouvelle saison de Ligue 2, l'ASSE s'apprête à connaître une fin de mercato mouvementée malgré tout. Plusieurs joueurs sont susceptibles de quitter le Forez d'ici à la fin du mois d'août, dont Kévin Pedro.

Après une dernière saison en Ligue 2 conclue par un sprint final complètement raté, Saint-Etienne a démarré ce nouvel exercice sur les chapeaux de roue. Faciles vainqueurs de Sochaux au stade Bonal (0-3) lors de la première journée, les hommes de Ian Cathro ont récidivé en écrasant Clermont à Geoffroy-Guichard (3-1) le 14 août dernier.

Deux rencontres auxquelles Kévin Pedro a participé dans leur intégralité, et dont les performances ont été particulièrement remarquées. Le latéral droit stéphanois jouit d'ailleurs d'une belle cote puisqu'il est le troisième joueur de l'effectif à la plus forte valeur marchande (7 millions d'euros). Ses ingrédients mélangés à une certaine précocité lui permettent donc d'agiter le mercato de Saint-Etienne, à seulement quelques jours de sa fermeture.

Kévin Pedro fait rêver plusieurs clubs

C'est en tout cas ce qu'indique Peuple-Vert, selon qui les performances de Kévin Pedro depuis l'hiver dernier ne sont clairement pas passées inaperçues. Le média spécialisé affirme qu'un club de Premier League et un autre de Ligue 1 sont très intéressés par son profil et pourraient même passer à l'action prochainement. En parallèle, le natif de Carcassonne dispose de plusieurs touches en Bundesliga, bien que l'intérêt venu d'Allemagne soit pour l'instant plus relatif.

Rien n'est encore acté, mais les chances de voir Kévin Pedro quitter son club formateur avant le 2 septembre prochain grimpent de jour en jour. Compte tenu de sa valeur marchande, de son âge et de ses qualités - surtout à un poste où la demande est forte -, il y a autant de chances que l'ASSE fasse une grosse vente, quoi qu'il en soit. En attendant celles de Lucas Stassin et Zuriko Davitashvlili ?