Kevin Pedro vendu en Ligue 1, l'ASSE tremble
Kévin Pedro

Kevin Pedro vendu en Ligue 1, l'ASSE tremble

ASSE21 août , 11:00
parQuentin Mallet
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Bien lancée dans cette nouvelle saison de Ligue 2, l'ASSE s'apprête à connaître une fin de mercato mouvementée malgré tout. Plusieurs joueurs sont susceptibles de quitter le Forez d'ici à la fin du mois d'août, dont Kévin Pedro.
Après une dernière saison en Ligue 2 conclue par un sprint final complètement raté, Saint-Etienne a démarré ce nouvel exercice sur les chapeaux de roue. Faciles vainqueurs de Sochaux au stade Bonal (0-3) lors de la première journée, les hommes de Ian Cathro ont récidivé en écrasant Clermont à Geoffroy-Guichard (3-1) le 14 août dernier.
Deux rencontres auxquelles Kévin Pedro a participé dans leur intégralité, et dont les performances ont été particulièrement remarquées. Le latéral droit stéphanois jouit d'ailleurs d'une belle cote puisqu'il est le troisième joueur de l'effectif à la plus forte valeur marchande (7 millions d'euros). Ses ingrédients mélangés à une certaine précocité lui permettent donc d'agiter le mercato de Saint-Etienne, à seulement quelques jours de sa fermeture.

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Kévin Pedro fait rêver plusieurs clubs

C'est en tout cas ce qu'indique Peuple-Vert, selon qui les performances de Kévin Pedro depuis l'hiver dernier ne sont clairement pas passées inaperçues. Le média spécialisé affirme qu'un club de Premier League et un autre de Ligue 1 sont très intéressés par son profil et pourraient même passer à l'action prochainement. En parallèle, le natif de Carcassonne dispose de plusieurs touches en Bundesliga, bien que l'intérêt venu d'Allemagne soit pour l'instant plus relatif.
Rien n'est encore acté, mais les chances de voir Kévin Pedro quitter son club formateur avant le 2 septembre prochain grimpent de jour en jour. Compte tenu de sa valeur marchande, de son âge et de ses qualités - surtout à un poste où la demande est forte -, il y a autant de chances que l'ASSE fasse une grosse vente, quoi qu'il en soit. En attendant celles de Lucas Stassin et Zuriko Davitashvlili ?
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Derniers commentaires

Liverpool fait perdre 45 ME au PSG avec Barcola

J'ai demandé une synthèse car j'allais pas te balancer tout le détail (pas envie de polluer le forum avec 200 lignes d'une IA ^^).

Le PSG vire Chevalier et Zabarnyi dans le money-time du mercato

Oui si on trouve un bon défenseur central

OL : Ouédraogo vendu 30 ME, les paris sont lancés

Vous ne comptez peut être pas les vendre avant qu'ils puissent jouer ? De toute façon , comme nos jeunes, ils rentreront progressivement dans l'équipe jusqu'à devenir pour la plus part titulaires indiscutables Allez les gones !

Liverpool fait perdre 45 ME au PSG avec Barcola

voila les trou du Q parisienne qui disaient il partira pour 170M il ne les vaut absolument pas donc 120 c'est plus son prix

OM : McCourt arrive à Marseille, il va prendre la parole

😂😂😂😂

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