ICONSPORT_375015_0008

Un champion du monde détruit Cristiano Ronaldo

Info
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Cristiano Ronaldo a repris l'entraînement avec son club saoudien. Cependant, son attitude fait toujours l'objet d'un énorme débat, et pas qu'au Portugal. Pour Christophe Dugarry, CR7 a tout faux.
Le Portugal a battu la Norvège dimanche, et ce lundi Cristiano Ronaldo s'est remis au boulot avec Al-Nassr. Mais le comportement de la star la semaine passée suscite toujours l'incompréhension. Tandis que du côté de la fédération portugaise on tente toujours de renouer le dialogue entre Jorge Jesus et CR7, ce qui semble compliqué, les réactions sont très nombreuses, Cristiano Ronaldo étant tout de même une star mondiale, et pas uniquement dans le football. Mais pour en revenir au sport, Christophe Dugarry, champion du monde 1998 et proche de Zinedine Zidane, qui est lui aussi une légende du foot, le comportement du joueur portugais est nullissime. CR7 ne donne pas un bon exemple aux jeunes, et pour le consultant de RMC c'est une honte et une tâche indélébile sur le CV du joueur de 41 ans.

CR7 donne un mauvais exemple

Dans l'émission de Jérôme Rothen, Christophe Dugarry a motivé les raisons de son écoeurement. « C’est terrible d'avoir aussi peu de respect pour ses compatriotes et pour sa nation. Cela n'enlève rien à ce qu'il a fait, c'était extraordinaire, bravo et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais, il y a eu des grands joueurs, ça a toujours été une grande nation de foot ! Le talent d'un grand joueur comme Ronaldo, c'est aussi de voir que t'es plus performant, quoi. Ça fait trois compétitions internationales où tu n'es plus performant et que l'équipe est plus performante sans toi, fait remarquer le champion du monde français avant d’aller plus loin. Quel message tu envoies à la jeunesse portugaise ? Les parents au bord de la touche, leurs enfants qui s'échauffent, qui vont pas rentrer et ci et là. Là où on se bat aujourd'hui dans le football parce que les parents se permettent de dire : "Hé, mon fils il joue pas et machin et ci et là", et Ronaldo qui fait ça ! Mais tu te rends compte ? »

Ronaldo convoqué en novembre par le Portugal

Au Portugal, il se dit désormais que malgré cette attitude de Cristiano Ronaldo, et en réponse au souhait de la Fédération, Jorge Jesus pourrait convoquer CR7 pour les matchs du mois de novembre. Cela offrirait l'occasion à la star portugaise de s'offrir une vraie sortie à la hauteur de sa carrière, et d'effacer la catastriophique image donnée la semaine passée avec un comportement de diva.
Articles Recommandés
Moussa Niakhaté
OL

Moussa Niakhaté forfait au moins pour Lens-OL

ICONSPORT_374018_0029 Genesio
OM

L'OM prépare un choc pour toute la Ligue 1

ICONSPORT_368249_0028
Liga

Le Barça sanctionné par l'UEFA, il connaît la date

6ac3c1737ffc6
OM

OM : L'Arabie saoudite envoie un très mauvais signal

Fil Info

Moussa Niakhaté forfait au moins pour Lens-OL
L'OM prépare un choc pour toute la Ligue 1
Le Barça sanctionné par l'UEFA, il connaît la date
OM : L'Arabie saoudite envoie un très mauvais signal
France : Jérémy Jacquet forfait de dernière minute
France-Belgique : Les compos (20h45 sur TF1)
TV : France - Belgique, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
OL : Il y a deux joueurs qui inquiètent vraiment Vincent Duluc
La France s’affaiblit, Zidane alerte la FFF

Derniers commentaires

L'OM prépare un choc pour toute la Ligue 1

#TousTroyens

OM : L'Arabie saoudite envoie un très mauvais signal

Quand Drogba signera à l'OM, pourquoi pas.

France-Belgique : Les compos (20h45 sur TF1)

il n'y a pas encore d'équipe A et B pour ces matchs presque amicaux.

EdF : Dembélé victime d'une injustice terrible, il est choqué

Mais content qu il met akliouche a son vrai poste. ..et attention pour démbélé car si il marque tu passe encore pour un gros C....apres moi l équipe de France bof je suis pas intéresser plus que ça.

France-Belgique : Les compos (20h45 sur TF1)

hahaha premier ballon de dembelé dans les nuages ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading