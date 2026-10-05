Un champion du monde détruit Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a repris l'entraînement avec son club saoudien. Cependant, son attitude fait toujours l'objet d'un énorme débat, et pas qu'au Portugal. Pour Christophe Dugarry, CR7 a tout faux.

Le Portugal a battu la Norvège dimanche, et ce lundi Cristiano Ronaldo s'est remis au boulot avec Al-Nassr. Mais le comportement de la star la semaine passée suscite toujours l'incompréhension. Tandis que du côté de la fédération portugaise on tente toujours de renouer le dialogue entre Jorge Jesus et CR7, ce qui semble compliqué, les réactions sont très nombreuses, Cristiano Ronaldo étant tout de même une star mondiale, et pas uniquement dans le football. Mais pour en revenir au sport, Christophe Dugarry, champion du monde 1998 et proche de Zinedine Zidane, qui est lui aussi une légende du foot, le comportement du joueur portugais est nullissime. CR7 ne donne pas un bon exemple aux jeunes, et pour le consultant de RMC c'est une honte et une tâche indélébile sur le CV du joueur de 41 ans.

CR7 donne un mauvais exemple

Dans l'émission de Jérôme Rothen, Christophe Dugarry a motivé les raisons de son écoeurement. « C’est terrible d'avoir aussi peu de respect pour ses compatriotes et pour sa nation. Cela n'enlève rien à ce qu'il a fait, c'était extraordinaire, bravo et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais, il y a eu des grands joueurs, ça a toujours été une grande nation de foot ! Le talent d'un grand joueur comme Ronaldo, c'est aussi de voir que t'es plus performant, quoi. Ça fait trois compétitions internationales où tu n'es plus performant et que l'équipe est plus performante sans toi, fait remarquer le champion du monde français avant d’aller plus loin. Quel message tu envoies à la jeunesse portugaise ? Les parents au bord de la touche, leurs enfants qui s'échauffent, qui vont pas rentrer et ci et là. Là où on se bat aujourd'hui dans le football parce que les parents se permettent de dire : "Hé, mon fils il joue pas et machin et ci et là", et Ronaldo qui fait ça ! Mais tu te rends compte ? »

Ronaldo convoqué en novembre par le Portugal

Au Portugal, il se dit désormais que malgré cette attitude de Cristiano Ronaldo, et en réponse au souhait de la Fédération, Jorge Jesus pourrait convoquer CR7 pour les matchs du mois de novembre. Cela offrirait l'occasion à la star portugaise de s'offrir une vraie sortie à la hauteur de sa carrière, et d'effacer la catastriophique image donnée la semaine passée avec un comportement de diva.