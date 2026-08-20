Zuriko Davitashvili peut croire à la Ligue 1
Zuriko Davitashvili - AS Saint-Etienne

Davitashvili menace tout le mercato de l'ASSE

ASSE20 août , 16:00
parHadrien Rivayrand
0
Ajouter comme source préférée sur Google
L’ASSE n’en a pas encore fini avec son mercato estival. Annoncé sur le départ, Zuriko Davitashvili pourrait finalement rester dans le Forez encore quelques mois.
L’AS Saint-Étienne a encore du pain sur la planche cet été sur le marché des transferts. Les Verts pourraient notamment réaliser des ventes intéressantes. Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili sont clairement les deux plus gros dossiers à gérer en ce moment. Concernant le Belge, il est annoncé dans le viseur du RC Strasbourg. Quant au Géorgien, il pourrait finalement rester encore quelques mois chez les Verts afin de contribuer à une éventuelle remontée en Ligue 1.

Davitashvili parti pour rester à Saint-Etienne ? 

Selon les informations de Peuple Vert, il est de plus en plus plausible de voir le Géorgien rester à Saint-Étienne. Le joueur n’a trouvé aucun accord avec un club et son départ a pris du plomb dans l’aile. Il a même été sur le terrain pendant quelques minutes lors des deux premières journées de Ligue 2 face à Sochaux et Clermont. Le média précise que le natif de Tbilissi reste la priorité de l’Olympiakos, qui n’a cependant pas encore formulé l’offre idéale pour s’attacher ses services. Il reste encore du temps dans ce mercato et la volonté du joueur est toujours de rejoindre un nouveau projet.

Lire aussi

ASSE : Lucas Stassin à Strasbourg, c'est partiASSE : Lucas Stassin à Strasbourg, c'est parti
Mais la possibilité de le voir rester prend de l’ampleur. Reste à savoir s’il pourra s’adapter au système en 4-2-2-2 de Ian Cathro s’il venait finalement à rester. Ce n’était pas prévu sur le papier et l’entraîneur avait préparé ses plans sans le Géorgien. Le suspense reste donc entier dans un dossier qui n’a pas fini de faire parler dans le Forez. En attendant, c’est surtout Lucas Stassin qui est plus que jamais proche de la sortie et qui devrait rapporter un joli chèque aux Stéphanois cet été.
Articles Recommandés
Gornik Zabrze Monaco A Quelle Heure Et Sur Quelle Chaine
Monaco

Gornik Zabrze - Monaco : A quelle heure et sur quelle chaine ?

Le Psg Craint Une Ligue 1 Truquee
PSG

Le PSG craint une Ligue 1 truquée

Om Depart Annonce Emerson Exfiltre En Urgence
OM

OM : Départ annoncé, Emerson exfiltré en urgence

Tv La Ligue 3 Diffusee A Larrache Ligue1 Fait Un Aveu
TV

TV : La Ligue 3 diffusée à l’arrache, Ligue1+ fait un aveu

Fil Info

20 août , 15:40
Gornik Zabrze - Monaco : A quelle heure et sur quelle chaine ?
20 août , 15:20
Le PSG craint une Ligue 1 truquée
20 août , 15:00
OM : Départ annoncé, Emerson exfiltré en urgence
20 août , 14:40
TV : La Ligue 3 diffusée à l’arrache, Ligue1+ fait un aveu
20 août , 14:20
C’était sûr, la billetterie explose pour Rennes-PSG
20 août , 14:00
Barça : Le transfert de Koundé à Arsenal a capoté
20 août , 13:40
TV : Toulouse-OL : A quelle heure et sur quelle chaîne ?
20 août , 13:20
L'OM négociait l'arrivée du gardien idéal, tout est annulé
20 août , 13:00
ASSE : Stassin accepte l'offre de Strasbourg

Derniers commentaires

OM : Départ annoncé, Emerson exfiltré en urgence

La saison risque d’être un supplice

OL : Louis-Jean tente un coup XXL en Premier League

Faut pas trop abuser sur les prêt ! Ou alors des joueurs confirmés en relance comme Openda... Mais a moins qu'y ait une option d'achat interressante, jvois pas l'intérêt d'un prêt pour un jeune en devenir

OL : Louis-Jean tente un coup XXL en Premier League

Soit patient frérot ! Si l'équipe est huilé, l'un joue pour l'autre, ça peut révéler des profils! Après quelques mois on pourra faire le point...

PSG : Doué et Akliouche acceptent leur rôle de bouche-trous

Je pense que akliouche peut etre très intéressant dans le rôle de relayeur !!!!

OM : Trois offres envoyées pour lancer le mercato

Sauf qu il faut etre dans le top 3 ...meme 4 c est chaud .

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading