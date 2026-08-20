Davitashvili menace tout le mercato de l'ASSE

L’ASSE n’en a pas encore fini avec son mercato estival. Annoncé sur le départ, Zuriko Davitashvili pourrait finalement rester dans le Forez encore quelques mois.

’AS Saint-Étienne a encore du pain sur la planche cet été sur le marché des transferts. Les Verts pourraient notamment réaliser des ventes intéressantes. Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili sont clairement les deux plus gros dossiers à gérer en ce moment. Concernant le Belge, il est annoncé dans le viseur du RC Strasbourg. Quant au Géorgien, il pourrait finalement rester encore quelques mois chez les Verts afin de contribuer à une éventuelle remontée en Ligue 1.

Davitashvili parti pour rester à Saint-Etienne ?

Peuple Vert, il est de plus en plus plausible de voir le Géorgien rester à Saint-Étienne. Le joueur n’a trouvé aucun accord avec un club et son départ a pris du plomb dans l’aile. Il a même été sur le terrain pendant quelques minutes lors des deux premières journées de Selon les informations de, il est de plus en plus plausible de voir le Géorgien rester à Saint-Étienne. Le joueur n’a trouvé aucun accord avec un club et son départ a pris du plomb dans l’aile. Il a même été sur le terrain pendant quelques minutes lors des deux premières journées de Ligue 2 face à Sochaux et Clermont. Le média précise que le natif de Tbilissi reste la priorité de l’Olympiakos, qui n’a cependant pas encore formulé l’offre idéale pour s’attacher ses services. Il reste encore du temps dans ce mercato et la volonté du joueur est toujours de rejoindre un nouveau projet.

Mais la possibilité de le voir rester prend de l’ampleur. Reste à savoir s’il pourra s’adapter au système en 4-2-2-2 de Ian Cathro s’il venait finalement à rester. Ce n’était pas prévu sur le papier et l’entraîneur avait préparé ses plans sans le Géorgien. Le suspense reste donc entier dans un dossier qui n’a pas fini de faire parler dans le Forez. En attendant, c’est surtout Lucas Stassin qui est plus que jamais proche de la sortie et qui devrait rapporter un joli chèque aux Stéphanois cet été.