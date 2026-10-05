Moussa Niakhaté forfait au moins pour Lens-OL

C'est un coup dur pour l'OL, Moussa Niakhaté est revenu blessé de sélection et il ne pourra pas faire le déplacement avec ses coéquipiers lyonnais pour le match à Lens, ce vendredi soir.

L"Equipe a confirmé le forfait de Moussa Niakhaté pour la rencontre entre le RC Lens et l'OL, qui ouvrira la sixième journée de Ligue 1 ce vendredi à Bollaert (20h45 sur DAZN). Le défenseur de l'Olympique Lyonnais souffre d'un ischio, un problème qui lui avait fait déclarer forfait pour le match amical entre le Sénégal et les Comores, dimanche à Marseille. Paulo Fonseca redoutait comme les autres entraîneurs de Ligue 1 la trêve internationale, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais craignant les blessures de ses joueurs. Et ce lundi soir, une première mauvaise nouvelle est tombée puisquea confirmé le forfait de Moussa Niakhaté pour la rencontre entre le RC Lens et l'OL, qui ouvrira la sixième journée de Ligue 1 ce vendredi à Bollaert (20h45 sur DAZN). Le défenseur de l'Olympique Lyonnais souffre d'un ischio, un problème qui lui avait fait déclarer forfait pour le match amical entre le Sénégal et les Comores, dimanche à Marseille.

Diakahté risque de manquer deux matchs de l'OL

Et le quotidien sportif précise qu'en plus du match à Lens, Moussa Niakhaté pourrait également rater la réception de Crystal Palace le jeudi suivant au Groupama Stadium en Ligue Europa. Depuis le début de la saison, le défenseur international sénégalais a joué la totalité des rencontres de Ligue 1, ce qui en dit long sur la confiance que lui accorde Paulo Fonseca. Au technicien portugais de l'Olympique Lyonnais de trouver une solution pour compenser cette absence.