ASSE : Stassin accepte l'offre de Strasbourg
Lucas Stassin, attaquant belge de l'AS Saint-Etienne

ASSE : Stassin accepte l'offre de Strasbourg

ASSE20 août , 13:00
parHadrien Rivayrand
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L'ASSE se prépare à réaliser une belle vente avec le transfert de Lucas Stassin. Le RC Strasbourg est passé à l'action ces dernières heures pour s'offrir le talent belge.
L'AS Saint-Étienne a pas mal de dossiers à gérer lors du mercato. Lucas Stassin ne veut plus jouer chez les Verts et se cherche un nouveau défi à relever au plus haut niveau. Le club du Forez attend la bonne offre pour laisser partir l'attaquant belge, qui ne sera pas bradé cet été. Quelques approches ont été faites ces dernières semaines, mais aucune n'avait fait mouche. Heureusement pour toutes les parties concernées, le RC Strasbourg s'est manifesté pour boucler le deal avec les pensionnaires de Geoffroy-Guichard.

Lucas Stassin à Strasbourg, ça chauffe 

Selon les informations de La Voix des Verts, des négociations sont en effet en cours entre les Alsaciens et Saint-Étienne pour finaliser le transfert de Lucas Stassin. À noter que le joueur veut rejoindre le RC Strasbourg, convaincu par le projet du club. Afin de compenser le départ du buteur belge, l'AS Saint-Étienne lorgnerait de son côté sur Sekou Mara.

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Reste à savoir pour quel montant Lucas Stassin filerait au RCSA. Les Stéphanois voulaient ces derniers temps 20 millions d'euros pour laisser partir le joueur de 21 ans. Sauf rebondissement et malgré des négociations qui vont encore continuer pour trouver la meilleure formule, le natif de Braine-le-Comte va donc continuer sa carrière au plus haut niveau en Ligue 1, du côté d'un club qui se montrera ambitieux cette saison en championnat.
À lui de faire son trou pour marquer les esprits dans un club qui ne manque pas de passion. A noter que le Betis est également intéressé par Lucas Stassin et pourrait passer à l'action si Strasbourg n'arrive pas à boucler le deal. Mais on n'en est pas encore là pour le moment.
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