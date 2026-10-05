France : Michael Olise menace déjà Mbappé

Et surtout ... DEMBELE AU BANC !!!!!
Olise ballon d'or
J'espère que cette victoire de l'EDF a donné un peu de baume au coeur aux supporters marseillais dans ces temps particulièrement difficiles.
C'est fou... ce que tu peux sortir comme merdes ! Essuie-toi la bouche !... tu en mets partout !!! ^^
Peu importe la nationalité... les médias... c'est de la merde en boite ! ^^ Dès qu'il y a une connerie à sortir... ils sont là !... et ce peu importe la véracité de l'information. Il y a plus d'un joueur qui aurait dégoupiller à sa place... et pourtant... lui !... il reste calme et répond avec humour. Et ça.... ça fait chier les médias et les décérébrés des réseaux sociaux ou... des forums. ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
Loading
Alors oui il s’est éteint en pleine Coupe du Monde à un poste qui n’est pas le sien mais le vrai leader technique de cette EDF s’appelle Michael Olise. La rentrée de malade, le joueur de malade. Profitons de ce mec et mettons le dans les meilleurs conditions.