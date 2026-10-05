France : Michael Olise menace déjà Mbappé

France : Michael Olise menace déjà Mbappé

Equipe de France
parClaude Dautel
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Du côté de l'équipe de France, le grand vainqueur de la trêve internationale est sans contestation possible Michael Olise. Auteur d'un doublé ce lundi soir contre la Belgique, le joueur du Bayern Munich est le nouvel homme fort des Bleus. Il a même fait oublier Kylian Mbappé, puisque le joueur de 24 ans a atteint les dix buts et les dix passes décisives avec les Bleus en seulement 29 sélections.
En choisissant la nationale sportive française plutôt qu'anglaise, Michael Olise a rendu un très grand service au football tricolore. Parce qu'en l'espace de quelques mois, l'attaquant du Bayern Munich a pris un volume énorme et est devenu le nouvel homme fort des Bleus. Lors des trois derniers matchs, Michael Olise a marqué quatre buts, dont deux ce lundi soir, et à 24 ans il est désormais l'un des patrons de l'équipe de Zinedine Zidane et le relais favori de Zizou. Répondant à TF1, le joueur du Bayern est resté humble, ne voulant pas évoquer les « Olise Ballon d’Or » tombés des tribunes du Stade de France. « C’est un joueur qui aime bien faire jouer les autres », a reconnu de son côté Bixente Lizarazu.
Alors que Kylian Mbappé était forfait sur blessure, Michael Olise a montré que désormais l'absence du meilleur buteur de l'histoire des Bleus n'était plus un problème majeur. « Oui il s’est éteint en pleine Coupe du Monde à un poste qui n’est pas le sien, mais le vrai leader technique de cette EDF s’appelle Michael Olise. La rentrée de malade, le joueur de malade. Profitons de ce mec et mettons le dans les meilleures conditions », a commenté de son côté Walid Acherchour.
Pour Swan Borsellino, on constate explicitement le début d'une nouvelle ère en équipe de France. « On assiste au changement de la hiérarchie offensive de l'équipe de France. Au-delà de la joie sur le visage de Zidane, Olise, Cherki, Doué, c'est une équipe de France à l'image du sélectionneur. La relation des deux premiers à droite, la qualité technique, le plaisir » constate le consultant de la chaîne Ligue 1+.
Sur le plan des statistiques, Michael Olise est juste derrière Raymond Kopa, puisque l'attaquant du Stade de Reims avait eu besoin de 28 sélections pour marquer dix buts et signer dix passes décisives avec la France, tandis que celui du Bayern vient de l'atteindre en 29 matfchs.
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Derniers commentaires

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Et surtout ... DEMBELE AU BANC !!!!!

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Olise ballon d'or

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J'espère que cette victoire de l'EDF a donné un peu de baume au coeur aux supporters marseillais dans ces temps particulièrement difficiles.

Mbappé chambre un journaliste, tension XXL à Madrid

C'est fou... ce que tu peux sortir comme merdes ! Essuie-toi la bouche !... tu en mets partout !!! ^^

Mbappé chambre un journaliste, tension XXL à Madrid

Peu importe la nationalité... les médias... c'est de la merde en boite ! ^^ Dès qu'il y a une connerie à sortir... ils sont là !... et ce peu importe la véracité de l'information. Il y a plus d'un joueur qui aurait dégoupiller à sa place... et pourtant... lui !... il reste calme et répond avec humour. Et ça.... ça fait chier les médias et les décérébrés des réseaux sociaux ou... des forums. ^^

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