Ligue des Nations

LdN : Programme TV et résultats des matchs du mardi 6 octobre

Ligue des Nations
parAlexis Rose
0
Ajouter comme source préférée sur Google
4e journée de la Ligue des Nations :
Mardi 6 octobre
Ligue A :
20h45 : Angleterre - Tchéquie (sur L'Equipe Live Foot)
Croatie - Espagne (sur L'Equipe Live Foot)
Ligue B :
20h45 : Écosse - Slovénie (sur L'Equipe Live Foot)
Suisse - Macédoine du Nord (sur L'Equipe Live Foot)
Ligue C :
16h00 : Kazakhstan - Iles Féroé
20h45 : Albanie - Saint-Marin
Biélorussie - Finlande
Estonie - Islande (sur L'Equipe Live Foot)
Luxembourg - Bulgarie (sur L'Equipe Live Foot)
Moldavie - Slovaquie
Articles Recommandés
Ligue des Nations
Ligue des Nations

LdN : Programme TV et résultats des matchs du lundi 5 octobre

ICONSPORT_375831_0244
Equipe de France

France : Michael Olise menace déjà Mbappé

ICONSPORT_375831_0219
Equipe de France

La France atomise la Belgique en 15 minutes

ICONSPORT_374801_0331 Mbappé
Kylian Mbappé

Mbappé chambre un journaliste, tension XXL à Madrid

Fil Info

LdN : Programme TV et résultats des matchs du lundi 5 octobre
France : Michael Olise menace déjà Mbappé
La France atomise la Belgique en 15 minutes
Mbappé chambre un journaliste, tension XXL à Madrid
Un champion du monde détruit Cristiano Ronaldo
Moussa Niakhaté forfait au moins pour Lens-OL
L'OM prépare un choc pour toute la Ligue 1
Le Barça sanctionné par l'UEFA, il connaît la date
OM : L'Arabie saoudite envoie un très mauvais signal

Derniers commentaires

L'OM prépare un choc pour toute la Ligue 1

Et puis bon faut arreter de faire tout un fouin, l'OL a longtemps fait jouer ses jeunes et ca les a pas empecher de faire des bons résultats. Quand tu les écoutes t'as toujours l'impression que l'OM va devoir faire avec Josiane la comptable du club et Bernadette la femme de ménage.

L’OL ou l’Italie, Endrick a un problème d’agents

40M€ sur transfermark....il n'a jamais dépassé le 47.5M€ payé par le real

Un champion du monde détruit Cristiano Ronaldo

Le parasite qui ouvre sa gueule alors qu'il n'a jamais eu un centième du talent de CR7. Il faut être gonflé quand même ! Mdr

La France s’affaiblit, Zidane alerte la FFF

Il est bien meilleur que tu ne le penses. Je suis sûr que le PSG aimerait bien l'avoir. ^^

Manchester City sanctionné, le Real offre Haaland au PSG

Tu as raison... je ne devrais pas répondre au Footeux non lucide. ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading