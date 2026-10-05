LdN : Programme TV et résultats des matchs du mardi 6 octobre

Et puis bon faut arreter de faire tout un fouin, l'OL a longtemps fait jouer ses jeunes et ca les a pas empecher de faire des bons résultats. Quand tu les écoutes t'as toujours l'impression que l'OM va devoir faire avec Josiane la comptable du club et Bernadette la femme de ménage.
40M€ sur transfermark....il n'a jamais dépassé le 47.5M€ payé par le real
Le parasite qui ouvre sa gueule alors qu'il n'a jamais eu un centième du talent de CR7. Il faut être gonflé quand même ! Mdr
Il est bien meilleur que tu ne le penses. Je suis sûr que le PSG aimerait bien l'avoir. ^^
Tu as raison... je ne devrais pas répondre au Footeux non lucide. ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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