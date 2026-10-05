LdN : Programme TV et résultats des matchs du mardi 6 octobre

L'OM prépare un choc pour toute la Ligue 1

Et puis bon faut arreter de faire tout un fouin, l'OL a longtemps fait jouer ses jeunes et ca les a pas empecher de faire des bons résultats. Quand tu les écoutes t'as toujours l'impression que l'OM va devoir faire avec Josiane la comptable du club et Bernadette la femme de ménage.