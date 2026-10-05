L'OM prépare un choc pour toute la Ligue 1

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parEric Bethsy
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Confronté à des blessures et à une suspension, l’Olympique de Marseille devrait se présenter avec un effectif diminué après la trêve internationale. Le groupe à disposition pourrait obliger Bruno Genesio à aligner un onze fortement remanié à Troyes.
On peut presque dire qu’un nouveau championnat débute pour l’Olympique de Marseille. Avant la trêve internationale, le club phocéen s’est enfoncé avec quatre défaites en cinq journées. Mais il faut reconnaître que le calendrier n’a pas aidé. L’AS Monaco, le Paris FC, le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain représentent de solides adversaires tous destinés à jouer les premiers rôles cette saison. Rien à voir avec la suite de l’agenda qui prévoit des équipes à la lutte pour leur maintien dans l’élite.
De quoi espérer de meilleurs résultats, du moins si Bruno Genesio dispose de toutes ses armes. A l’approche du déplacement à Troyes dimanche, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille peut s’inquiéter. La trêve n’a pas épargné ses internationaux puisque Derek Cornelius, Himad Abdelli, Amine Gouiri et Pierre-Emile Hojbjerg ont rejoint Amine Harit ainsi que Geoffrey Kondogbia à l’infirmerie. Certains pourraient réintégrer le groupe dans les prochains jours. Mais en attendant, Bruno Genesio, privé de son capitaine Timothy Weah suspendu, ne peut être sûr de rien.

Un milieu Nnadi-Kamissoko ?

L’entraîneur marseillais doit donc envisager le pire, à savoir une compo totalement remaniée. On pourrait par exemple retrouver le gaucher Ulisses Garcia au poste de latéral droit, comme lors du match amical perdu contre Montpellier (1-0). Quant à l’entrejeu, le technicien n’aura peut-être pas d’autre choix que d’aligner Tochukwu Nnadi et le jeune Nouhoum Kamissoko, derrière le meneur de jeu Angel Gomes. A noter aussi la possible titularisation de Neal Maupay en pointe si Amine Gouiri ne revient pas à temps. Un sacré défi en perspective pour Bruno Genesio.
La possible compo de l’OM à Troyes : De Lange – Garcia, Egan-Riley, Aguerd, Emerson – Nnadi, Kamissoko - Abdallah, Angel Gomes, Paixão - Maupay.

Ligue 1

11 octobre 2026 à 20:45
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Derniers commentaires

L'OM prépare un choc pour toute la Ligue 1

#TousTroyens

OM : L'Arabie saoudite envoie un très mauvais signal

Quand Drogba signera à l'OM, pourquoi pas.

France-Belgique : Les compos (20h45 sur TF1)

il n'y a pas encore d'équipe A et B pour ces matchs presque amicaux.

EdF : Dembélé victime d'une injustice terrible, il est choqué

Mais content qu il met akliouche a son vrai poste. ..et attention pour démbélé car si il marque tu passe encore pour un gros C....apres moi l équipe de France bof je suis pas intéresser plus que ça.

France-Belgique : Les compos (20h45 sur TF1)

hahaha premier ballon de dembelé dans les nuages ^^

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