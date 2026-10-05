La France atomise la Belgique en 15 minutes

Voyons si Zinedine Zidane a le courage de se défaire du fantôme pour le prochain rendez-vous de l'Equipe de France. Zinedine Zidane a mis Ousmane Dembélé en pointe... ça marche pas !... il a ensuite mis à droite... c'est pareil... ça ne marche pas.
Et surtout ... DEMBELE AU BANC !!!!!
Olise ballon d'or
J'espère que cette victoire de l'EDF a donné un peu de baume au coeur aux supporters marseillais dans ces temps particulièrement difficiles.
C'est fou... ce que tu peux sortir comme merdes ! Essuie-toi la bouche !... tu en mets partout !!! ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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