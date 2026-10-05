La France atomise la Belgique en 15 minutes

Menée au score par la Belgique contre le cours du jeu, l'équipe de France a réussi à renverser la tendance et s'est finalement imposée 4-1 dans un final époustouflant. Mais, les Bleus ne sont pas encore qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Nations.

Après le nul concédé face à l'Italie, Zinedine Zidane savait que ce lundi soir il fallait impérativement s'imposer face à une équipe de Belgique qui est le souffre-douleur préféré des Bleus. Pendant une grande partie de la première période, la France harcelait les Diables Rouges, mais à l'image d'un Dembélé fantomatique, elle n'arrivait pas à trouver la faille. Et sur un contre très rapide, Lukebakio douchait l'enthousiasme du Stade de France (0-1, 35e) en marquant un but que personne n'avait vu venir.

Malgré la pause, on repartait sur un scénario identique avec des Bleus dominateurs mais totalement inefficaces. Zidane décidait alors de faire entrer Olise, Cherki et Da Cunha à l'heure de jeu, et le calvaire belge débutait. Tout allait subitement trop vite pour les visiteurs, qui encaissaient quatre buts en quinze minutes. C'est Doué qui égalisait (1-1, 77e), puis Cherki donnait l'avantage à la France (2-1, 81e), avant qu'Olise signe un doublé (88e, 90e+1).

Avec cette victoire, la France conforte sa place en tête de son groupe, mais n'est pas qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Nations puisque dans le même temps l'Italie a battu la Turquie et passe à la deuxième place avec trois points de retard sur les Bleus.