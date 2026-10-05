La France atomise la Belgique en 15 minutes

La France atomise la Belgique en 15 minutes

Equipe de France
parClaude Dautel
19
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Menée au score par la Belgique contre le cours du jeu, l'équipe de France a réussi à renverser la tendance et s'est finalement imposée 4-1 dans un final époustouflant. Mais, les Bleus ne sont pas encore qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Nations.
Après le nul concédé face à l'Italie, Zinedine Zidane savait que ce lundi soir il fallait impérativement s'imposer face à une équipe de Belgique qui est le souffre-douleur préféré des Bleus. Pendant une grande partie de la première période, la France harcelait les Diables Rouges, mais à l'image d'un Dembélé fantomatique, elle n'arrivait pas à trouver la faille. Et sur un contre très rapide, Lukebakio douchait l'enthousiasme du Stade de France (0-1, 35e) en marquant un but que personne n'avait vu venir.
Malgré la pause, on repartait sur un scénario identique avec des Bleus dominateurs mais totalement inefficaces. Zidane décidait alors de faire entrer Olise, Cherki et Da Cunha à l'heure de jeu, et le calvaire belge débutait. Tout allait subitement trop vite pour les visiteurs, qui encaissaient quatre buts en quinze minutes. C'est Doué qui égalisait (1-1, 77e), puis Cherki donnait l'avantage à la France (2-1, 81e), avant qu'Olise signe un doublé (88e, 90e+1).
Avec cette victoire, la France conforte sa place en tête de son groupe, mais n'est pas qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Nations puisque dans le même temps l'Italie a battu la Turquie et passe à la deuxième place avec trois points de retard sur les Bleus.

UEFA Nations League

05 octobre 2026 à 20:45
FranceFrance logo
Doue77'Cherki81'Olise88'Olise90'
4
1
Match terminé
BelgiqueBelgique logo
Lukebakio35'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
M. Olise
FranceFrance
M. Olise
Remplacement
88
ENTRE
A. Rabiot
FranceFrance
A. Rabiot
SORT
E. Camavinga
FranceFrance
E. Camavinga
But
88
M. Olise
FranceFrance
M. Olise
Remplacement
87
ENTRE
L. Trossard
BelgiumBelgique
L. Trossard
SORT
H. Vanaken
BelgiumBelgique
H. Vanaken
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Voyons si Zinedine Zidane a le courage de se défaire du fantôme pour le prochain rendez-vous de l'Equipe de France. Zinedine Zidane a mis Ousmane Dembélé en pointe... ça marche pas !... il a ensuite mis à droite... c'est pareil... ça ne marche pas.

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Et surtout ... DEMBELE AU BANC !!!!!

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Olise ballon d'or

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J'espère que cette victoire de l'EDF a donné un peu de baume au coeur aux supporters marseillais dans ces temps particulièrement difficiles.

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C'est fou... ce que tu peux sortir comme merdes ! Essuie-toi la bouche !... tu en mets partout !!! ^^

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