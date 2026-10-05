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Mbappé chambre un journaliste, tension XXL à Madrid

Kylian Mbappé
parClaude Dautel
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La trêve internationale n'aura pas été de tout repos pour Kylian Mbappé. Ce lundi, se moquant d'un journaliste espagnol, la star tricolore du Real Madrid, Mbappé a fait monter la tension d'un cran.
Parti rejoindre les Bleus dans la foulée de la défaite des Merengue face à leurs voisins de l'Atlético de Madrid, Kylian Mbappé n'a pas réellement eu l'occasion de se changer les idées. Blessé avec la France, il a remis le cap vers la capitale espagnole, avant de faire deux sorties qui ne sont pas restées inaperçues. La première était dans une boîte de nuit parisienne avec sa fiancée, puis dimanche en vélo. Dans la foulée de cette escapade sportive, Radio Marca a relayé les propos de Javier Tinto, célèbre journaliste, qui fustigeait Mbappé, lequel semblait avoir désobéi aux ordres de José Mourinho. Et sur les réseaux sociaux, la star du Real Madrid a répondu sans détour : « 😂😂😂… ouais bah oui et aussi je me suis embrouillé avec ma grande tante aussi ».

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Si les fans de Kylian Mbappé ont apprécié cette réponse de l'attaquant de Madrid et des Bleus, du côté des supporters madrilènes, on commence à s'interroger sur le comportement du joueur français. Et la communication du Kid de Bondy qui passait si bien lorsqu'il était au Paris Saint-Germain, paraît désormais indigeste à leurs yeux. Du côté du célèbre site Real-France, on commence à en avoir assez de tout cela. « La réponse est certes amusante en soi, mais aussi un peu navrante quand on y pense. Car voir Mbappé, valorisé depuis toujours pour la maitrise parfaite de sa communication, réduit à répondre de la sorte aux médias montre tout de même certaines limites. Dommage d'ailleurs qu’il n’ait pas pu échanger avec Toni Kroos dans ce domaine, tant l’Allemand maîtrisait à la perfection l’art de descendre un journaliste sur les réseaux », regrette le média spécialisé.
Et sur les réseaux, c'est encore plus violent contre le joueur français. « Arrogant, égocentrique, gâté… À l’exception des titres, il a tout », fulmine un supporter du Real Madrid, qui pense que Florentino Perez a perdu le contrôle de son vestiaire. En attendant, ce lundi après-midi, Kylian Mbappé a repris le chemin de l'entraînement à Valdebebas afin de préparer le match de samedi contre Villarreal.
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Voyons si Zinedine Zidane a le courage de se défaire du fantôme pour le prochain rendez-vous de l'Equipe de France. Zinedine Zidane a mis Ousmane Dembélé en pointe... ça marche pas !... il a ensuite mis à droite... c'est pareil... ça ne marche pas. On a vu un fantôme errer sur le terrain durant les quatre matchs de l'Equipe de France.

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Et surtout ... DEMBELE AU BANC !!!!!

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J'espère que cette victoire de l'EDF a donné un peu de baume au coeur aux supporters marseillais dans ces temps particulièrement difficiles.

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C'est fou... ce que tu peux sortir comme merdes ! Essuie-toi la bouche !... tu en mets partout !!! ^^

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