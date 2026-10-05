Le Barça sanctionné par l'UEFA, il connaît la date

Si Manchester City s'attend à une sanction de la Premier League, du côté du FC Barcelone on se demande à quelle sauce on va être mangé concernant l'affaire Negreira. Le Real Madrid a adressé un dossier de 50,000 pages à l'UEFA et le Barça doit désormais patienter.

Sportivement, tout va bien pour le club catalan, et un peu moins pour les Merengue, mais cela n'empêche pas Florentino Perez de toujours vouloir la peau du Barça suite à l'affaire d'arbitrage, désormais nommée affaire Negreira en référence à José María Enríquez Negreira, l'ancien vice-président du Comité technique des arbitres (CTA) de la Fédération espagnole de football, qui a été rémunéré par Barcelone pendant plusieurs années. Le Real Madrid a adressé à l'UEFA un dossier de 50.000 pages détaillant l'ensemble de cette affaire, et attend désormais une sanction contre son rival. Tomas Gonzalez-Martin, journaliste pour le média espagnol El Debate, a fait quelques révélations sur le timing de cette affaire, confiant que du côté de l'instance européenne du football, on considérait cela comme un dossier de corruption.

Un an d'attente avant une sanction pour Barcelone

Pour notre confrère espagnol, compte tenu de l'énormité du dossier et de la gravité des accusations, puisque le Real Madrid accuse clairement le Barça d'avoir acheté des arbitres, il va falloir être patient. « Je suis en contact avec l'UEFA et j’ai obtenu des détails. L'UEFA attendra la décision du tribunal espagnol pour voir comment les choses évoluent, sachant qu'il s'agit d'une affaire politique, différente de celle de Manchester City et des autres, et que la pression est énorme (...) Ils m'ont dit qu'il s'agissait d'un cas flagrant de corruption sportive, précise Tomas Gonzalez-Martin dans un premier temps, avant d’en dire plus. D’ici juillet prochain, ou pour la saison suivante, il y aura une sanction. En Angleterre, on s’étonne de l’inaction de l’Espagne concernant l’affaire Negreira. Au Brésil, on affirme que le football européen est gangrené par la corruption. »