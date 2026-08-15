Le PSG va payer Mika Godts de manière très spéciale

Le PSG va payer Mika Godts de manière très spéciale

PSG15 août , 13:30
parClaude Dautel
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L'attaquant international belge va rejoindre le Paris Saint-Germain quelques heures après l'annonce de la signature de Ferran Torres. Pour s'entendre avec l'Ajax Amsterdam, le PSG a obtenu un paiement très spécial pour Mika Godts.
Le bras de fer entre les dirigeants parisiens et néerlandais s'est terminé puisque Mika Godts a fait un aller-retour entre Amsterdam et Paris vendredi pour passer sa visite médicale. Dans l'attente d'une officialisation qui ne devrait plus tarder, la presse néerlandaise revient sur l'accord qui a été finalisé entre le PSG et l'Ajax Amsterdam. Car pour s'offrir l'international belge, dont Luis Enrique a déjà dit tout le grand bien qu'il en pensait, Luis Campos s'est battu comme un chiffonnier, le club néerlandais exigeant 65 millions d'euros pour Mika Godts. Selon le grand quotidien néerlandais De Telegraaf, le Paris Saint-Germain a proposé de payer un peu plus cher si l'Ajax accepte un paiement étalé sur plusieurs années.

Godts à crédit, le PSG fait une offre

Contre 56 millions d'euros, les champions d'Europe veulent payer le transfert en cinq annuités, mais ils ne veulent pas payer ce montant en cas de paiement cash. C'est cette demande originale du PSG qui a retardé un peu l'officialisation du transfert de Mika Godts, sachant que l'Ajax Amsterdam n'a rien voulu lâcher depuis plusieurs jours. Pour preuve de l'acharnement des Néerlandais, la différence entre le paiement en 5 fois et le paiement cash représente une différence d'un million d'euros seulement, mais cela ne les empêche pas de se battre jusqu'au bout, même s'ils ont tout de même accepté de baisser de près de 10 millions d'euros leur exigence initiale.
Comme le fait remarquer le quotidien néerlandais, ce transfert de Mika Godts au Paris Saint-Germain va entrer dans le top 5 des plus gros transferts de l'histoire du championnat des Pays-Bas. Ce classement financier est dominé par la vente d'Antony à Manchester United pour 100 millions d'euros. On trouve ensuite Frenkie de Jong transféré au FC Barcelone pour 86 millions d'euros, Matthijs de Ligt à la Juventus pour 85,5 millions d'euros et Lisandro Martinez à Manchester United pour 57,37 millions d'euros.

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Derniers commentaires

Le PSG officialise la signature de Ferran Torres jusqu'en 2031

Très bien pour remplacer Ramos sur le principe. Après attention, sa rôle est surtout en sortie de banc sur les gros matchs et Ramos était efficace dans ce rôle (mais pas en titulaire). Torres a la réputation d'être un finisseur "moyen" donc à voir

PSG : Lucas Chevalier vendu moins de 20ME, ça s'agite

Moi aussi, 20M c est rien par rapport au potentiel et surtout avec un contrat jusqu’en 2030, après est ce que c est pas l opportunité de se mettre bien avec la Juve pour du futur transfert en sens inverse pour du joueur prometteur comme Yildiz que campos suivait déjà…

OL : Malick Fofana, ça tourne à la guerre

Fofana, serait remplacé par Himbert (il est ailier gauche de formation, pas avant centre) et Duranville. Il faudrait espérer que l'un des deux explose rapidement, mais c'est pas gagné. Mangala avait l'air de bien revenir. Hamdani a complètement loupé sa prépa. La marche est encore trop haute. C'est trop tôt pour lui. J'étais sceptique concernant Duranville, mais sa prépa était intéressante. Il est rapide, technique, a un physique costaud, il fait de belles longues passes. Son gros défaut est de vouloir dribbler 2 ou 3 joueurs. Un, ça suffit...

OL : Malick Fofana, ça tourne à la guerre

c est clair que si c est possible, il faut qu il fasse une bonne saison et le vendre l annee prochaine

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