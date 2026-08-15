Le PSG va payer Mika Godts de manière très spéciale

L'attaquant international belge va rejoindre le Paris Saint-Germain quelques heures après l'annonce de la signature de Ferran Torres. Pour s'entendre avec l'Ajax Amsterdam, le PSG a obtenu un paiement très spécial pour Mika Godts.

Le bras de fer entre les dirigeants parisiens et néerlandais s'est terminé puisque Mika Godts a fait un aller-retour entre Amsterdam et Paris vendredi pour passer sa visite médicale. Dans l'attente d'une officialisation qui ne devrait plus tarder, la presse néerlandaise revient sur l'accord qui a été finalisé entre le PSG et l'Ajax Amsterdam. Car pour s'offrir l'international belge, dont Luis Enrique a déjà dit tout le grand bien qu'il en pensait, Luis Campos s'est battu comme un chiffonnier, le club néerlandais exigeant 65 millions d'euros pour Mika Godts. Selon le grand quotidien néerlandais De Telegraaf , le Paris Saint-Germain a proposé de payer un peu plus cher si l'Ajax accepte un paiement étalé sur plusieurs années.

Godts à crédit, le PSG fait une offre

Contre 56 millions d'euros, les champions d'Europe veulent payer le transfert en cinq annuités, mais ils ne veulent pas payer ce montant en cas de paiement cash. C'est cette demande originale du PSG qui a retardé un peu l'officialisation du transfert de Mika Godts, sachant que l'Ajax Amsterdam n'a rien voulu lâcher depuis plusieurs jours. Pour preuve de l'acharnement des Néerlandais, la différence entre le paiement en 5 fois et le paiement cash représente une différence d'un million d'euros seulement, mais cela ne les empêche pas de se battre jusqu'au bout, même s'ils ont tout de même accepté de baisser de près de 10 millions d'euros leur exigence initiale.

Comme le fait remarquer le quotidien néerlandais, ce transfert de Mika Godts au Paris Saint-Germain va entrer dans le top 5 des plus gros transferts de l'histoire du championnat des Pays-Bas. Ce classement financier est dominé par la vente d'Antony à Manchester United pour 100 millions d'euros. On trouve ensuite Frenkie de Jong transféré au FC Barcelone pour 86 millions d'euros, Matthijs de Ligt à la Juventus pour 85,5 millions d'euros et Lisandro Martinez à Manchester United pour 57,37 millions d'euros.