Nkunku viré, l'AC Milan n'en veut plus

Très bien pour remplacer Ramos sur le principe. Après attention, sa rôle est surtout en sortie de banc sur les gros matchs et Ramos était efficace dans ce rôle (mais pas en titulaire). Torres a la réputation d'être un finisseur "moyen" donc à voir
Moi aussi, 20M c est rien par rapport au potentiel et surtout avec un contrat jusqu’en 2030, après est ce que c est pas l opportunité de se mettre bien avec la Juve pour du futur transfert en sens inverse pour du joueur prometteur comme Yildiz que campos suivait déjà…
Fofana, serait remplacé par Himbert (il est ailier gauche de formation, pas avant centre) et Duranville. Il faudrait espérer que l'un des deux explose rapidement, mais c'est pas gagné. Mangala avait l'air de bien revenir. Hamdani a complètement loupé sa prépa. La marche est encore trop haute. C'est trop tôt pour lui. J'étais sceptique concernant Duranville, mais sa prépa était intéressante. Il est rapide, technique, a un physique costaud, il fait de belles longues passes. Son gros défaut est de vouloir dribbler 2 ou 3 joueurs. Un, ça suffit...
c est clair que si c est possible, il faut qu il fasse une bonne saison et le vendre l annee prochaine
Oui a 100%
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