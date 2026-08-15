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Nkunku viré, l'AC Milan n'en veut plus

Mercato15 août , 14:30
parHadrien Rivayrand
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Seulement quelques mois après son arrivée à Milan, Christopher Nkunku devrait déjà quitter le club lombard. Ruben Amorim ne compte en effet pas sur ses services.
L’AC Milan ne manque pas de travail en cette fin de mercato. Ruben Amorim a une idée précise de la direction qu’il souhaite prendre avec les Lombards. Certains joueurs ont déjà été prévenus qu’ils devaient se trouver un nouveau club. C’est notamment le cas de Christopher Nkunku. L’international français est certainement tombé de haut, mais il va devoir rapidement rebondir ailleurs. Heureusement pour lui, l’ancien joueur du PSG et de Chelsea conserve une belle cote sur le marché des transferts. Ces dernières heures, des rumeurs l’envoyant au FC Barcelone ont même fait leur apparition...

Nkunku, du monde se manifeste

Selon les dernières informations de Fabrizio Romano publiées sur son compte X, il n’y a cependant aucun contact entre le club catalan et Nkunku à l’heure actuelle. Le Français a quitté Milan ce vendredi, mais son départ ne serait pas lié à son avenir. Le journaliste italien précise toutefois que des négociations viennent de débuter avec plusieurs clubs intéressés par son profil. Le natif de Lagny-sur-Marne est encore sous contrat avec l’AC Milan jusqu’en juin 2030. La direction milanaise l’estime à près de 25 millions d’euros. À 28 ans, Nkunku va donc une nouvelle fois devoir changer de club. Une situation loin d’être idéale pour retrouver de la continuité et espérer revenir un jour en équipe de France.

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En 34 rencontres disputées avec l’AC Milan, le Français a trouvé le chemin des filets à huit reprises. Ruben Amorim souhaite désormais repenser en profondeur le secteur offensif lombard afin de mener à bien son projet. Outre Nkunku, Fikayo Tomori, Youssouf Fofana, Filippo Terracciano, Santiago Gimenez et Pervis Estupiñán ont également été invités à se trouver rapidement un nouveau club. Le mercato milanais promet donc encore quelques mouvements dans les prochains jours, alors que Ruben Amorim veut façonner une équipe davantage à son image.
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Très bien pour remplacer Ramos sur le principe. Après attention, sa rôle est surtout en sortie de banc sur les gros matchs et Ramos était efficace dans ce rôle (mais pas en titulaire). Torres a la réputation d'être un finisseur "moyen" donc à voir

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Moi aussi, 20M c est rien par rapport au potentiel et surtout avec un contrat jusqu’en 2030, après est ce que c est pas l opportunité de se mettre bien avec la Juve pour du futur transfert en sens inverse pour du joueur prometteur comme Yildiz que campos suivait déjà…

OL : Malick Fofana, ça tourne à la guerre

Fofana, serait remplacé par Himbert (il est ailier gauche de formation, pas avant centre) et Duranville. Il faudrait espérer que l'un des deux explose rapidement, mais c'est pas gagné. Mangala avait l'air de bien revenir. Hamdani a complètement loupé sa prépa. La marche est encore trop haute. C'est trop tôt pour lui. J'étais sceptique concernant Duranville, mais sa prépa était intéressante. Il est rapide, technique, a un physique costaud, il fait de belles longues passes. Son gros défaut est de vouloir dribbler 2 ou 3 joueurs. Un, ça suffit...

OL : Malick Fofana, ça tourne à la guerre

c est clair que si c est possible, il faut qu il fasse une bonne saison et le vendre l annee prochaine

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