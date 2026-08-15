OL : Malick Fofana, ça tourne à la guerre

OL : Malick Fofana, ça tourne à la guerre

OL15 août , 13:00
parHadrien Rivayrand
4
Ajouter comme source préférée sur Google
Malick Fofana est plus courtisé que jamais sur le marché des transferts. Le Belge pourrait filer en Turquie ou en Italie.
L’OL sait que certains de ses meilleurs éléments pourraient encore quitter le navire en ce mois d’août. Malick Fofana est notamment concerné. L’international belge possède une belle valeur marchande et les offres ne devraient pas manquer dans les prochains jours. Les Gones se préparent donc à tous les scénarios et attendent désormais que les clubs intéressés passent aux choses sérieuses avant de prendre une décision. Dans le dossier Malick Fofana, l’OL espère récupérer un chèque de 40 millions d’euros.

Fofana, l'OL se prépare à tout 

D’après les dernières informations de Tutto Mercato Web, un duel se dessine désormais entre Galatasaray et l’AS Roma pour s’attacher les services du prodige belge. Le club turc pourrait rapidement s’aligner sur les exigences lyonnaises, alors que la formation stambouliote a récemment essuyé le refus de Gabriel Martinelli et ne souhaite plus forcément passer à l’action pour Rafael Leao. L’OL devra en attendant préparer au mieux ses prochaines échéances, avec une double confrontation en barrages de la Ligue des champions face à Fenerbahce. Malick Fofana aura son mot à dire lors de ces rencontres à enjeux, avant, pourquoi pas, de quitter la France pour rejoindre un autre projet ambitieux.

Lire aussi

L'OL attaqué sur Matthieu Louis-Jean en plein mercatoL'OL attaqué sur Matthieu Louis-Jean en plein mercato
L’OL reste sous la surveillance de la DNCG et une grosse vente est encore espérée d’ici la fin du marché des transferts. La stratégie du club rhodanien pourrait également être adaptée en fonction de sa future qualification ou non pour la phase finale de la Ligue des champions. Une qualification offrirait forcément un peu plus de marge de manœuvre aux dirigeants lyonnais, tandis qu’une élimination pourrait accélérer certains départs. Les fans et observateurs de l'OL doivent donc s'attendre à encore pas mal de mouvements dans le Rhône.
Articles Recommandés
Zachary Athekame
OL

OL : Athekame déjà victime d'une grande injustice

christopher nkunku a l ac milan jusqu en 2030 off milan 398058
Mercato

Nkunku viré, l'AC Milan n'en veut plus

Om Marseille Et Lucas Perri Ca Grogne A Turin
OM

OM : Marseille et Lucas Perri, ça grogne à Turin

Le Psg Va Payer Mika Godts De Maniere Tres Speciale
PSG

Le PSG va payer Mika Godts de manière très spéciale

Fil Info

15 août , 15:00
OL : Athekame déjà victime d'une grande injustice
15 août , 14:30
Nkunku viré, l'AC Milan n'en veut plus
15 août , 14:00
OM : Marseille et Lucas Perri, ça grogne à Turin
15 août , 13:30
Le PSG va payer Mika Godts de manière très spéciale
15 août , 12:30
PSG : Lucas Chevalier vendu moins de 20ME, ça s'agite
15 août , 12:00
Belghali à l'OM, la réponse est déjà arrivée
15 août , 11:20
Le PSG officialise la signature de Ferran Torres jusqu'en 2031
15 août , 11:00
L'ASSE change d'avis concernant un joueur à 2,5ME
15 août , 10:30
OM : Une surprise à 15ME pour remplacer Rulli

Derniers commentaires

Le PSG officialise la signature de Ferran Torres jusqu'en 2031

Très bien pour remplacer Ramos sur le principe. Après attention, sa rôle est surtout en sortie de banc sur les gros matchs et Ramos était efficace dans ce rôle (mais pas en titulaire). Torres a la réputation d'être un finisseur "moyen" donc à voir

PSG : Lucas Chevalier vendu moins de 20ME, ça s'agite

Moi aussi, 20M c est rien par rapport au potentiel et surtout avec un contrat jusqu’en 2030, après est ce que c est pas l opportunité de se mettre bien avec la Juve pour du futur transfert en sens inverse pour du joueur prometteur comme Yildiz que campos suivait déjà…

OL : Malick Fofana, ça tourne à la guerre

Fofana, serait remplacé par Himbert (il est ailier gauche de formation, pas avant centre) et Duranville. Il faudrait espérer que l'un des deux explose rapidement, mais c'est pas gagné. Mangala avait l'air de bien revenir. Hamdani a complètement loupé sa prépa. La marche est encore trop haute. C'est trop tôt pour lui. J'étais sceptique concernant Duranville, mais sa prépa était intéressante. Il est rapide, technique, a un physique costaud, il fait de belles longues passes. Son gros défaut est de vouloir dribbler 2 ou 3 joueurs. Un, ça suffit...

OL : Malick Fofana, ça tourne à la guerre

c est clair que si c est possible, il faut qu il fasse une bonne saison et le vendre l annee prochaine

OM : Marseille et Lucas Perri, ça grogne à Turin

Oui a 100%

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading