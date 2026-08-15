OL : Malick Fofana, ça tourne à la guerre

Malick Fofana est plus courtisé que jamais sur le marché des transferts. Le Belge pourrait filer en Turquie ou en Italie.

L’ OL sait que certains de ses meilleurs éléments pourraient encore quitter le navire en ce mois d’août. Malick Fofana est notamment concerné. L’international belge possède une belle valeur marchande et les offres ne devraient pas manquer dans les prochains jours. Les Gones se préparent donc à tous les scénarios et attendent désormais que les clubs intéressés passent aux choses sérieuses avant de prendre une décision. Dans le dossier Malick Fofana, l’OL espère récupérer un chèque de 40 millions d’euros.

Fofana, l'OL se prépare à tout

Tutto Mercato Web, un duel se dessine désormais entre Galatasaray et l’AS Roma pour s’attacher les services du prodige belge. Le club turc pourrait rapidement s’aligner sur les exigences lyonnaises, alors que la formation stambouliote a récemment essuyé le refus de Gabriel Martinelli et ne souhaite plus forcément passer à l’action pour Rafael Leao. L’OL devra en attendant préparer au mieux ses prochaines échéances, avec une double confrontation en barrages de la Ligue des champions face à Fenerbahce. Malick Fofana aura son mot à dire lors de ces rencontres à enjeux, avant, pourquoi pas, de quitter la France pour rejoindre un autre projet ambitieux. D’après les dernières informations de, un duel se dessine désormais entre Galatasaray et l’AS Roma pour s’attacher les services du prodige belge. Le club turc pourrait rapidement s’aligner sur les exigences lyonnaises, alors que la formation stambouliote a récemment essuyé le refus de Gabriel Martinelli et ne souhaite plus forcément passer à l’action pour Rafael Leao. L’OL devra en attendant préparer au mieux ses prochaines échéances, avec une double confrontation en barrages de la Ligue des champions face à Fenerbahce. Malick Fofana aura son mot à dire lors de ces rencontres à enjeux, avant, pourquoi pas, de quitter la France pour rejoindre un autre projet ambitieux.

L’OL reste sous la surveillance de la DNCG et une grosse vente est encore espérée d’ici la fin du marché des transferts. La stratégie du club rhodanien pourrait également être adaptée en fonction de sa future qualification ou non pour la phase finale de la Ligue des champions. Une qualification offrirait forcément un peu plus de marge de manœuvre aux dirigeants lyonnais, tandis qu’une élimination pourrait accélérer certains départs. Les fans et observateurs de l'OL doivent donc s'attendre à encore pas mal de mouvements dans le Rhône.